ЭТЮД С/У телевизионная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У телевизионная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: TVC-002b
Розетка TV, оконечная 0,7 ДБ. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Основные характеристики
Область применения media device support
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок Белый
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок
Состав устройства support ring
Режим фиксации винтами
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Маркировка с напечатанной маркировкой
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098941510
|8.15
|8.15
|3.1
|см.
|53
|г.
CAR
|3
|—
|144
|шт.
|4607098942333
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|18.6
|кг.
P12
|4
|—
|2592
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|184
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 31 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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Формат PDF
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 301.84 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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