Продукты
UP7551
БРП Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309

БРП Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309

Референс: UP7551
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1951611 см. 7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Формат PDF
Размер 1.75 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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