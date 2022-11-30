БРП Uniprom, базовый, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20
БРП Uniprom, базовый, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20
Референс: UP9559
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|56
|15
|8
|см.
|1.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Формат PDF
Размер 1.75 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
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