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UPTHS
Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра

Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра

Референс: UPTHS
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3.812.518.5 см. 0.25кг.
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