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UR3X8XSK
Горизонтальный нижний уплотнитель для шкафов серии Uniprom шириной 800мм, 1шт

Горизонтальный нижний уплотнитель для шкафов серии Uniprom шириной 800мм, 1шт

Референс: UR3X8XSK
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.0.9976 см. 0.29кг.
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