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UT8172
Разделитель для прокладки кабелей на крыше шкафов Uniprom шириной 750мм, 2шт.

Разделитель для прокладки кабелей на крыше шкафов Uniprom шириной 750мм, 2шт.

Референс: UT8172
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.715.578 см. 3.8кг.
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