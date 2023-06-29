Продукты
UT8426
Горизонтальный кабельный организатор серия Uniprom, 2U, стальные кольца

Горизонтальный кабельный организатор серия Uniprom, 2U, стальные кольца

Референс: UT8426
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.10.51149 см. 0.76кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик