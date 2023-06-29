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UT8429
Щеточный уплотнитель Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 2шт, черный

Щеточный уплотнитель Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 2шт, черный

Референс: UT8429
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.6450 см. 0.8кг.
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