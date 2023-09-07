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Опции

  • Внешние батарейные блоки
  • Внутренние батарейные блоки
  • Комплекты монтажа в стойку 19"
  • Карты расширения функционала
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Описание
Аккумуляторные батареи

Аккумуляторные батареи обеспечивают питанием ИБП, когда прекращается поступление электроэнергии от основной сети. Мы предлагаем сменные внутренние батарейные блоки серии SERBC и внешние батарейные блоки серии BPSE. В батарейных блоках используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек, удобны в установке и демонтаже. Они предназначены для источников бесперебойного питания Systeme Electric серий SRVSE и STRSE и имеют полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами, а также все необходимые сертификаты безопасности.

Комплекты монтажа

Монтажные комплекты предназначены для установки источников бесперебойного питания серий SRVSE, SRTSE и батарейных блоков серии BPSE в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.

Карты расширения функционала

Для расширения функционала ИБП доступны платы управления и контроля. Карты устанавливаются в источник бесперебойного питания, который имеет слот для установки опциональных коммуникационных карт: карта сетевого управления SNMP, карты реле для передачи сигнала через сухие контакты, карта MODBUS. К сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды.

Конфигуратор ИБП

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки

Подобрать ИБП
Сервисные центры

Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric

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BPSE 2U
BPSE 2U
BPSE 3U
BPSE 3U
SERBC
SERBC
SE9601
SE9601
SE9610
SE9610
SE9611
SE9611
SE9620
SE9620
SE9602
SE9602
SE1RK
SE1RK
SE2RK
SE2RK
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BPSE 2U руководство пользователя
BPSE 3U руководство пользователя
SE1RK руководство пользователя
SE2RK руководство пользователя
SE9601 руководство пользователя
SE9602 руководство пользователя
SE9610, SE9611 руководство пользователя
SE9620 руководство пользователя
SERBC руководство пользователя
Декларация о соответствии SE9602
Декларация о соответствии АКБ
1Ф ИБП подбор опций
Паспорта изделий
SE2RK паспорт изделия
SE1RK паспорт изделия
SE9620 паспорт изделия
SE9611 паспорт изделия
SE9610 паспорт изделия
SE9602 паспорт изделия
SE9601 паспорт изделия
SERBC194 паспорт изделия
SERBC196 паспорт изделия
SERBC176 паспорт изделия
SERBC193 паспорт изделия
SERBC173 паспорт изделия
BPSE36RT2U паспорт изделия
BPSE48RT2U паспорт изделия
BPSE72RT2U паспорт изделия
BPSE192RT2U9 паспорт изделия
BPSE240RT3U9 паспорт изделия
Программное обеспечение для однофазных ИБП
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