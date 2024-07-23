Трехфазный источник бесперебойного питания

ИБП серии Excelente VX — это модульные трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 100 до 600 кВт. Данные решения обеспечивает исключительную производительность для крупных центров обработки данных и критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. 

Трехфазный источник бесперебойного питания Excelente VX

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Описание

ИБП серии Excelente VX — это высокоэффективные, модульные и простые в развертывании трехфазные ИБП мощностью 100–600 кВт, обеспечивающие максимальную производительность для крупных центров обработки данных, а также критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Excelente VX максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям. Данное решение обеспечивает закрытие потребностей во внутреннем резервировании с помощью комплектации модулей питания по схеме N+1, чем гарантирует защиту вашей нагрузки. Это умножает в 10 раз доступность системы без дополнительных затрат.

Excelente VX значительно сокращает расходы на обслуживание системы бесперебойного электроснабжения. Модульная архитектура с поддержкой горячей замены позволяет производить оперативное обслуживание, сокращая время сервисных работ более чем в 6 раз, при этом сохраняя работу ИБП в режиме онлайн.

Excelente VX позволяет проявлять гибкость при подборе аккумуляторов. Конфигурируя систему, заказчик может использовать как решения со свинцово-кислотными батареями, так и с литиевыми.

Выбирая решение со свинцово-кислотными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

  • снижение первоначальных инвестиций в оборудование;
  • гибкий подбор АКБ по количеству и емкости в зависимости от запроса.

Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

  • длительный срок службы батареи;
  • повышенная температурная устойчивость;
  • повышенная емкость при меньшей занимаемой площади.

Excelente VX повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.

Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Excelente VX является идеальной основой для вашего бизнеса.

Преимущества

Модульная архитектура

Фронтальный доступ для обслуживания

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП

Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно

Высокий КПД: до 97% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)

Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

Документы

Оборудование для IT-инфраструктуры

Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт

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