Изолента ПВХ MultiSet

Предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. Наличие большого выбора цветов позволяет использовать её при маркировке проводов. Незаменима при использовании в быту. Температура эксплуатации: от -30 до +70°С, что подтверждено соответствующими лабораторными испытаниями согласно ГОСТ16214-86. Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. На внутреннем картонном кольце нанесен логотип Systeme Electric, что позволяет всегда идентифицировать продукт. Каждый рулон упакован в целлофановую пленку. Имеет групповую упаковку из 8 рулонов, затянутых в полиэтиленовую пленку, что удобно для продажи мелким оптом.