Каучуковые вилки и розетки MultiSet
Предназначены для сетей до 250 В, на ток до 16 А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования во влажных и пыльных помещениях.
Описание
Каучуковые вилки и розетки используются для сборки удлинителей, к которым предъявляются повышенные требования по пылевлагозащите и механической прочности.
Предлагаемый ассортимент позволяет собрать удлинитель нужной длины и с нужным количеством розеточных гнёзд.
Защитные крышки надежно защищают розеточные гнезда от попадания пыли и влаги.
Прорезиненный корпус снижает вероятность механического повреждения изделия при падении и ударах.
Преимущества
Высокая стойкость к механическим воздействиям
Защита от пыли и влаги IP44
Работают при отрицательной температуре до -30 °С
Наличие отверстий для крепления и подвески
Долгий срок службы
Применение
Электромонтаж
В быту
Промышленные здания
Объекты инфраструктуры
Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями