Каучуковые вилки и розетки MultiSet

Предназначены для сетей до 250 В, на ток до 16 А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования во влажных и пыльных помещениях.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

Каучуковые вилки и розетки используются для сборки удлинителей, к которым предъявляются повышенные требования по пылевлагозащите и механической прочности.

Предлагаемый ассортимент позволяет собрать удлинитель нужной длины и с нужным количеством розеточных гнёзд.

Защитные крышки надежно защищают розеточные гнезда от попадания пыли и влаги.

Прорезиненный корпус снижает вероятность механического повреждения изделия при падении и ударах.

Преимущества

Высокая стойкость к механическим воздействиям

Защита от пыли и влаги IP44

Работают при отрицательной температуре до -30 °С

Наличие отверстий для крепления и подвески

Долгий срок службы

Применение

Электромонтаж
В быту
Промышленные здания
Объекты инфраструктуры
Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями

Документы

Каталог электроустановочных изделий

pdf