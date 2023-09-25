Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП)

ИБП серии Excelente — это высокоэффективные, компактные, модульные и масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП) для защиты нагрузок в диапазоне 50–600 кВт. Благодаря своим свойствам они подходят для средних и крупных центров обработки данных, а также критически важной коммерческой и промышленной инфраструктуры.

Описание

ИБП серии Excelente обеспечивают до 97% КПД в режиме двойного преобразования и до 99% - в режиме ECO. Это достигается благодаря их техническим преимуществам, конкурентоспособным параметрам и устойчивой к воздействиям окружающей среды архитектуре. ИБП обладают такими функциями, как встроенное резервирование, быстрое и простое обслуживание пользователем, а также возможность наращивания мощности без выключения ИБП и нагрузки. При этом данные ИБП обладают широкими возможностями локального и дистанционного мониторинга. Благодаря своим свойствам ИБП серии Excelente прекрасно подходят для средних и крупных центров обработки данных, а также критически важной коммерческой и промышленной инфраструктуры.

ИБП серии Excelente
Excelente VM:
  • Мощность 50 — 300 кВА
    Решение с силовыми модулями на 50 кВт и форм фактором в 1 ИТ стойку (600 мм)
Excelente VL:
  • Мощность 350 — 600 кВА
    Решение с силовыми модулями на 50 кВт и форм фактором в 2 ИТ стойки (1200 мм)
Excelente VX:
  • Мощность 100 — 600 кВА
    Решение с силовыми модулями на 100 кВт и форм фактором в 1 телекоммуникационную стойку (800 мм)
Преимущества
КПД в режиме двойного преобразования до 97%

Одно из лучших значений на рынке для снижения OPEX

Выходной коэффициент мощности, равный 1 при 40°C

Готов к работе при повышенных температурах

Быстрая замена модулей пользователем

Горячая замена силовых модулей, модулей управления и байпаса

Дублированные модули управления

Резервируемость для повышения надежности всей системы

Мощное зарядное устройство

До 60% от номинальной мощности ИБП

Компактные размеры

Форм-фактор ИБП - стойка шириной 600 мм (300 кВт) и 800 мм (600 кВт)

Встроенные аксессуары

- Сетевая карта

- Датчик температуры

- Воздушный фильтр от пыли

- Комплект параллельной работы

Опциональные аксессуары

- Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы

- Автомат защиты батарей

- Пустой батарейный шкаф

- Свинцово-кислотные батареи

- Li-Ion батареи

Применение
Крупные ЦОДы, CoLo и объекты ИТ-инфраструктуры
Периферийные вычислительные системы
Облачные вычисления
Телекоммуникации и компьютерные сети
Легкая промышленность и коммерческие здания
Инфраструктура и транспорт
Excelente VM
Excelente VM
Excelente VL
Excelente VL
Excelente VX
Excelente VX
Документы
Каталог Excelente VX
Трехфазный источник бесперебойного питания Excelente VX. Высокая эксплуатационная готовность и устойчивое развитие. Низкая совокупная стоимость владения.
Руководство пользователя для ИБП серии Excelente VX.pdf
В данном документе подробно представлены технические характеристики ИБП серии Excelente VX, а также информация об установке и запуску оборудования
Руководство по эксплуатации ИБП Excelente VMVL 50-600 кВА
Источник бесперебойного питания Excelente VM, VL 400 В
Руководство по установке ИБП Excelente VMVL 50-600 кВА
Инструкция по установке ИБП Excelente VMVL 50-600 кВА, 400 В
Руководство по установке и эксплуатации ИБП Excelente VX 100-1200 кВА
Источник бесперебойного питания Excelente VX 100-1200 кВА
