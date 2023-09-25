Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП)

ИБП серии Excelente обеспечивают до 97% КПД в режиме двойного преобразования и до 99% - в режиме ECO. Это достигается благодаря их техническим преимуществам, конкурентоспособным параметрам и устойчивой к воздействиям окружающей среды архитектуре. ИБП обладают такими функциями, как встроенное резервирование, быстрое и простое обслуживание пользователем, а также возможность наращивания мощности без выключения ИБП и нагрузки. При этом данные ИБП обладают широкими возможностями локального и дистанционного мониторинга. Благодаря своим свойствам ИБП серии Excelente прекрасно подходят для средних и крупных центров обработки данных, а также критически важной коммерческой и промышленной инфраструктуры.