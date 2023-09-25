Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП)

ИБП серии Excelente — это высокоэффективные, компактные, модульные и масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП) для защиты нагрузок в диапазоне 50–600 кВт. Благодаря своим свойствам они подходят для средних и крупных центров обработки данных, а также критически важной коммерческой и промышленной инфраструктуры.
ИБП серии Excelente обеспечивают до 97% КПД в режиме двойного преобразования и до 99% - в режиме ECO. Это достигается благодаря их техническим преимуществам, конкурентоспособным параметрам и устойчивой к воздействиям окружающей среды архитектуре. ИБП обладают такими функциями, как встроенное резервирование, быстрое и простое обслуживание пользователем, а также возможность наращивания мощности без выключения ИБП и нагрузки. При этом данные ИБП обладают широкими возможностями локального и дистанционного мониторинга. Благодаря своим свойствам ИБП серии Excelente прекрасно подходят для средних и крупных центров обработки данных, а также критически важной коммерческой и промышленной инфраструктуры.
- Мощность 50 — 300 кВА
Решение с силовыми модулями на 50 кВт и форм фактором в 1 ИТ стойку (600 мм)
- Мощность 350 — 600 кВА
Решение с силовыми модулями на 50 кВт и форм фактором в 2 ИТ стойки (1200 мм)
- Мощность 100 — 600 кВА
Решение с силовыми модулями на 100 кВт и форм фактором в 1 телекоммуникационную стойку (800 мм)
Одно из лучших значений на рынке для снижения OPEX
Готов к работе при повышенных температурах
Горячая замена силовых модулей, модулей управления и байпаса
Резервируемость для повышения надежности всей системы
До 60% от номинальной мощности ИБП
Форм-фактор ИБП - стойка шириной 600 мм (300 кВт) и 800 мм (600 кВт)
- Сетевая карта
- Датчик температуры
- Воздушный фильтр от пыли
- Комплект параллельной работы
- Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
- Автомат защиты батарей
- Пустой батарейный шкаф
- Свинцово-кислотные батареи
- Li-Ion батареи