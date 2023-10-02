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Система контроля доступа и охранной сигнализации

SystemeAC - программно-аппаратный комплекс для решения задач контроля доступа и охранной сигнализации.
Комплекс разделяется на серверную, клиентскую части и уровень оборудования. На серверной части расположены объекты, выполняющие наиболее важные функции системы, которые могут быть выполнены без участия оператора. Клиентские приложения комплекса в основном предоставляют пользовательский интерфейс. 

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Система контроля доступа и охранной сигнализации на базе контроллеров АС-С8 является распределённой (сетевой) – т.е. поддерживается работа частей комплекса на разных компьютерах в сети, что увеличивает производительность и надёжность.

Так же система является многопользовательской – поддерживается одновременная работа нескольких операторов. Все изменения, задаваемые одним оператором, рассылаются на другие рабочие станции для синхронизации.

Поддержка технологии многопоточности – позволяет многие задачи выполнять параллельно, что позволяет лучше использовать возможности компьютера. При добавлении ресурсов (новых процессоров в компьютер или же новых компьютеров в сеть) общая производительность комплекса будет расти.

Модульная архитектура позволяет легко добавлять новые модули, при необходимости любой из модулей может быть заменен. Это позволяет быстро разрабатывать новый функционал, гибко настраивать комплекс для каждого заказчика.

Система может быть расширена путём добавления драйверов оборудования, расширения функционала клиентских модулей. Возможно добавление не только драйверов направления СКД, но и CCTV, пожарной, охранной сигнализации.

Предлагаются различные методы интеграции с комплексом на разных его уровнях. Специально разработанные демонстрационные примеры с типичными задачами интеграции, детальная документация, контекстная система помощи помогают легко разобраться с принципами интеграции и разработать необходимые модули.

Система обладает следующими функциональными возможностями и позволяет:
  • Создавать, конфигурировать, сохранять параметры подключенного оборудования в базу данных
  • Загружать конфигурацию в аппаратуру
  • Синхронизовать изменения, вносимые в конфигурации, с состоянием аппаратуры
  • Осуществлять оперативное управление оборудованием
  • Производить мониторинг подключенного совместимого оборудования
  • Наглядно представлять конфигурацию охраняемого объекта СКД при помощи создания планов помещений
  • Получать, отображать, сохранять сообщения из аппаратуры в базу данных - как текущих, так и буферизированных в аппаратуре
  • Вести базы владельцев карт, выдач, глобальных уровней доступа, карт. Назначает права для СКД
  • Получать отчёты по базе произошедших событий с возможностью фильтрации и сортировки по полям сообщений
  • Настраивать и получать специализированные отчёты для учёта рабочего времени
  • Пользователю задавать нестандартные алгоритмы взаимодействия частей комплекса, вызывать функции внешних приложений, передавать информацию из комплекса во внешние программные объекты
Преимущества

Память до 200 000 пользователей/до 200 000 событий (возможно расширение до 400 000 пользователей/событий по запросу)

До 10 000 уровней доступа

До 300 форматов карт

Битность карты до 96 бит

До 300 кодов организации

Подключение до 8 считывателей по Wiegand

Подключение до 16 считывателей по OSDP (суммарно не более 24 считывателей на один контроллер)

32 контролируемых входа или выхода

8 переключающих реле 

8 токовых ключей

До 8 внешних OSDP-модулей 2входа/1 реле для управления дверьми и внешними исполнительными устройствам

Интерфейсы: TCP/IP 10/100; RS485 Master; RS485 Slave (гальванически развязанный), RS485 OSDP

Управление дверьми, турникетами, шлагбаумами, тамбурами, лифтами, автоматикой здания и пр.

Совместимость с ПО ИСБ Eselta

Применение

Предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на защищаемый объект, а также защита материальных ценностей от повреждений и кражи.

Документы
Каталог СКУД SystemeAC

pdf

Презентация СКУД Systeme AC

pdf

Руководства по эксплуатации
Панель охранной сигнализации SystemeAC AC-IO162

pdf

Контроллер СКУД/ОС SystemeAC AC-C8

pdf

Типовые решения
Типовые схемы подключения AC-IO162

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Типовые схемы подключения AC-C8

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Схема подключения AC-KLC-TOUCH

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Схема подключения AC-C8

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