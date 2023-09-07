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Низковольтное комплектное устройство

Низковольтное комплектное устройство (НКУ) SystemeBlock на токи до 6300 Ампер представляет собой распределительный щит низкого напряжения для распределения питания (РСС) и управления электродвигателями (МСС)
 

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

SystemeBlock — распределительные напольные шкафы низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c. НКУ полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ МЭК 61439−1 и 2. SystemeBlock гарантирует длительную защиту инвестиций благодаря возможности поддерживать непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла, даже в самых суровых условиях.
 

Технические характеристики
Электрические характеристики
Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В
Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp До 12 кВ
Класс защиты от импульсных перенапряжений До 4
Степень загрязнения 3
Номинальная частота 50 / 60 Гц
Главная сборная шина:
Номинальный ток Ie До 6300 А
Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk До 220 кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw До 100 кА
Распределительная сборная шина:
Номинальный ток Ie До 3200 А
Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk До 220 А
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw До 100 А
Система заземления
Защита от внутренней дуги:
Ток короткого замыкания До 100 кА
Продолжительность 0.4 с
Критерии (МЭК TR 61 641) 1 – 7
Механические характеристики
Формы внутреннего разделения (секционирования) До 4b
Степень защиты от пыли и влаги До IP54
Рабочая температура От -5° до 50 °C
Установка Внутренняя
Сейсмостойкость до 9 баллов по MSK-64
Преимущества

SystemeBlock полностью соответствует требованиям ГОСТ IEC 61439−1 и 2

Разработан с целью максимально эффективного применения оборудования Systeme Electric

Повышенная производительность достигается путем высокой бесперебойности компонентов НКУ. Меньше отказов — больше прибыль

Распределение электроэнергии (PCC) до 6300 А

Управление и защита двигателей (MCC) до 250 кВт — 415 В, 300 кВт — 690 В

Защита от внутренней дуги согласно ГОСТ ТР 61 641

Применение

Решение идеально подходит для применения на рынке гражданского строительства и объектах лёгкой промышленности:

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