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Исполнительные устройства для систем автоматизации зданий

SystemeBMSAct — это приводы воздушных заслонок, клапаны и приводы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Приводы DA применяются в системах вентиляции для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. Приводы управляют положением поворотных воздушных заслонок, имеют защиту от перегрузки, не требуют защитного выключателя, допускают ручное управление положением заслонки.

Преимущества

Экономичная серия приводов поворотных воздушных заслонок

Двухпозиционное или аналоговое управление

Защита от перегрузки

Возможность ручного управления

Модели на 24 В или 220 В переменного тока

Дополнительные функции: концевой выключатель, обратная связь по положению

Применение

Приводы воздушных заслонок DA применяются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.

Документы
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок

pdf

Каталог BMSAct клапаны и приводы

pdf

DA Приводы воздушных заслонок

pdf

VGTA Приводы клапанов

Руководство

VGF Клапаны фланцевые

Руководство

VGT Клапаны резьбовые

Руководство

VGFA Приводы клапанов

Руководство

DASR Приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом

Руководство

Сертификаты
Сертификат EAC серии SystemeBMSAct DA напряжения 220 B

22.05.2023

Сертификат EAC серии SystemeBMSAct DA напряжения 24 В

22.05.2023

Сертификат EAC серии SystemeBMSAct VGF VGT

01.12.2023

Сертификат EAC серии SystemeBMSAct VGFA VGTA напряжения 24 В

01.12.2023

Сертификат EAC серии SystemeBMSAct VGFA VGTA напряжения 220 В

08.12.2023

Сертификат EAC Приводы воздушных заслонок напряжения 24 В, типа DASR

15.01.2024

Сертификат EAC Приводы воздушных заслонок напряжения 200 В, типа DASR

19.01.2024