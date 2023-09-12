SystemeBMSAct — это приводы воздушных заслонок, клапаны и приводы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий
Приводы DA применяются в системах вентиляции для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. Приводы управляют положением поворотных воздушных заслонок, имеют защиту от перегрузки, не требуют защитного выключателя, допускают ручное управление положением заслонки.
Экономичная серия приводов поворотных воздушных заслонок
Двухпозиционное или аналоговое управление
Защита от перегрузки
Возможность ручного управления
Модели на 24 В или 220 В переменного тока
Дополнительные функции: концевой выключатель, обратная связь по положению
Приводы воздушных заслонок DA применяются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.
Руководство
Руководство
Руководство
Руководство
Руководство
22.05.2023
22.05.2023
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