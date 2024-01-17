SystemePact VCB — вакуумный выключатель среднего напряжения на 6/10/20/35 кВ. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки типа КСО/КРУ.
При проектировании нового или модернизации существующего комплектного распределительного устройства требуются надежные и экономичные компоненты, которые можно легко интегрировать в имеющееся оборудование. Выключатели VCB подходят как для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, так и для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах.
Выключатели VCB разработаны с учетом самых современных требований и имеют надежную конструкцию, просты и безопасны в управлении, что в итоге позволяет существенно сократить эксплуатационные затраты в будущем. Выключатель VCB обеспечивает защиту всех присоединений: воздушных и кабельных линий, двигателей, конденсаторов, трансформаторов и др.
- Исполнения: стационарный, выкатной
- Номинальное напряжение Ur: 6/10/20/35 кВ
- Номинальный ток отключения Ics: 20/25/31.5/40/50 кА
- Номинальный ток Ir: от 630 до 4000А
- Межфазные расстояния: 150/210/275/300мм
Широкий диапазон исполнений
Простота конструкции, высокая надежность
Высокий коммутационный ресурс
Пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания
Все элементы ручного управления и индикации расположены на лицевой панели
Современный дизайн
Обслуживание и защита электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 6 до 35 кВ