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Вакуумный выключатель

SystemePact VCB — вакуумный выключатель среднего напряжения на 6/10/20/35 кВ. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки типа КСО/КРУ.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

При проектировании нового или модернизации существующего комплектного распределительного устройства требуются надежные и экономичные компоненты, которые можно легко интегрировать в имеющееся оборудование. Выключатели VCB подходят как для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, так и для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах.

Выключатели VCB разработаны с учетом самых современных требований и имеют надежную конструкцию, просты и безопасны в управлении, что в итоге позволяет существенно сократить эксплуатационные затраты в будущем. Выключатель VCB обеспечивает защиту всех присоединений: воздушных и кабельных линий, двигателей, конденсаторов, трансформаторов и др.

  • Исполнения: стационарный, выкатной
  • Номинальное напряжение Ur: 6/10/20/35 кВ
  • Номинальный ток отключения Ics: 20/25/31.5/40/50 кА
  • Номинальный ток Ir: от 630 до 4000А
  • Межфазные расстояния: 150/210/275/300мм
Преимущества

Широкий диапазон исполнений

Простота конструкции, высокая надежность

Высокий коммутационный ресурс

Пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания

Все элементы ручного управления и индикации расположены на лицевой панели

Современный дизайн

Применение

Обслуживание и защита электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 6 до 35 кВ

Документы
Каталог SystemePact VCB

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