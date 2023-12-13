Система распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200 предназначена для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети. SystemePLC IO200 – это масштабируемая система, которая позволяет гибко подбирать необходимое количество и тип сигналов для управления технологическим процессом и системами автоматизации.
Система SystemePLC IO200 состоит из соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные модули ввода/вывода, а также функциональные модули (при необходимости). Передача информации контроллеру верхнего уровня осуществляется по одной из коммуникационных сетей, в зависимости от типа коммуникационного модуля каждого острова.
SystemePLC IO200 обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя.
- Один остров можно расширить до максимальной конфигурации из 32 дискретных 32-канальных модулей ввода/вывода (до 1024 сигналов)
- Модули ввода/вывода можно свободно комбинировать в зависимости от требуемой конфигурации
- Для повышения вибростойкости всей системы собранный остров ввода/вывода устанавливается на стандартную DIN-рейку (DIN35)
- Широкий выбор модулей ввода/вывода, которые обладают компактными размерами, быстрозажимным клеммником и удобны в установке и последующей эксплуатации
- Дополнительный модуль связи Modbus RTU Master позволяет управлять дополнительными периферийными устройствами
Остров ввода/вывода SystemePLC IO200 обеспечивает следующие функции:
- Сбор сигналов от датчиков
- Передача команд управления исполнительным механизмам
- Обмен данными с управляющим контроллером по коммуникационной сети
Коммуникационные
- Profinet
- Profibus DP
- Modbus RTU
- EtherCAT
- Ethernet IP
- CANopen
- Modbus TCP
Дискретные
- 8, 16, 32 входа
- 8, 16, 32 транзисторных выходов
- 8 релейных выходов
Аналоговые
- 4, 8 входов по напряжению (0-10 В, ±10В)
- 4, 8 входов по току (0-20 мА, 4-20 мА)
- 4, 8 выходов по напряжению (0-10 В, ±10В)
- 4, 8 выходов по току (0-20 мА, 4-20 мА)
Температурные
- Термопары, 4 входа, (K, S, J, N)
- Термометры сопротивления (PT100, PT1000, измерение сопротивления)
Счетные
- 1 вход (NPN энкодер, PNP энкодер, дифференциальный энкодер)
Модуль связи
- Modbus RTU Master
Вспомогательные
- Модуль питания для распределенного ввода/вывода
- Терминальный модуль