Система SystemePLC IO200 состоит из соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные модули ввода/вывода, а также функциональные модули (при необходимости). Передача информации контроллеру верхнего уровня осуществляется по одной из коммуникационных сетей, в зависимости от типа коммуникационного модуля каждого острова.

SystemePLC IO200 обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя.