Устройства сигнализации и управления SystemeSig SB разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.
Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB5
Описание
SystemeSig SB5 - модульные устройства управления и сигнализации в сборе, в пластиковом корпусе - кнопки с/без подсветки, переключатели с ключом, удлиненной ручкой, сигнальные лампы, двойные кнопки, кнопки с грибовидной головкой и кнопки аварийного останова.
Преимущества
Широкие возможности расширения благодаря модульной конструкции
Устройства закрывают все базовые функции, которые необходимы в промышленности
Высокая степень защиты IP65
Высокий ресурс механической износостойкости – более 10 млн. циклов
Электрический ресурс – свыше 1 млн. срабатываний
Широкий диапазон рабочих температур: от -25 до 55°C
Применение
Галерея
Документы
Линейки устройств сигнализации и управления SystemeSig разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования легкость установки.
Руководство по эксплуатации выключатели (переключатели) кнопочные, поворотные, аварийного останова торговой марки Systeme Electric, серии SystemeSig, типов: SB4, SB5