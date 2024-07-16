Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе
Устройства сигнализации и управления SystemeSig SB разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.
Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB7
Описание
SystemeSig SB7 - моноблочные устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе - кнопки, переключатели, кнопки аварийного останова, сигнальные лампы и зуммеры с/без подсветки.
Преимущества
Устройства закрывают все базовые функции, которые необходимы в промышленности
Высокий ресурс электрической и механической износостойкости – 1 млн. циклов
Высокая степень защиты IP65
Долгий срок службы светодиодов
Зуммеры с подсветкой и без, с различными режимами звучания
Широкий диапазон рабочих температур от -25 до 55°C
Применение
Промышленные предприятия
Объекты инфраструктуры
Гражданское строительство
Технологическое оборудование и машины
Шкафы распределения и управления
Галерея
SB7EA21
SB7EA31
SB7ED21
SB7ES542P
SB7EV03BP
SB7EV04BP
SB7EV07BP
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