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Низковольтные преобразователи частоты для объектов инфраструктуры и различных промышленных применений
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Описание

Инновационные преобразователи частоты специально разработаны для применения на объектах инфраструктуры и в промышленности.

Преимущества

Преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют ряд специализированных функций для насосных и вентиляторных применений. Такая функциональность позволяет оптимизировать работу механизмов и защитить их в зависимости от специфики применения.

Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют специализированный Пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя.

Диапазон питающих напряжений/мощностей:

  • 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 630 кВт
Все преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют:

Встроенный протокол связи Modbus RTU

Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3

Покрытие плат Класса 3С3

Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)

SystemeVar STV630 (≥ 4 кВт) имеют:

Уникальные возможности по расширению коммуникаций (доступны Modbus TCP и BACnet MS/TP)

Встроенный DC-реактор

LCD панель на русском языке

Светодиодная индикация состояния

Возможность подключения PTC датчика температуры

Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar STV630 могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.

Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.

Покрытие класса 3С3 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar STV630 в тяжёлых условиях.

Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.

Встроенный DC-реактор ограничивает скорость нарастания тока, тем самым уменьшая гармоники и защищая преобразователь от скачков напряжения и переходных процессов в энергосистеме. Исполнение с встроенным DC-реактором исключает использование внешних сетевых реакторов (дросселей).

Преобразователи частоты SystemeVar STV630 (≥4 кВт) имеют встроенный светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от состояния:

  • Голубой – Готов к работе
  • Зелёный – Работа
  • Красный – Авария
Применение
Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений
Объекты водоподготовки и водоотведения
Программное обеспечение

Все преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.

Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:

  • Ввод и копирование параметров
  • Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
  • Функции мониторинга, показывающие контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
  • Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
  • Регистрация неисправностей и диагностика
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Документы
Каталог SystemeVar STV630

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ПЧ STV630 Насосная станция каскадного управления насосами

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Руководства по эксплуатации
SystemeVar STV630 Руководство пользователя

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LED панель оператора SystemeVar SEOP-1220

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LCD панель оператора SystemeVar SEOP-1222

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Коммуникационная карта серии SystemeVar options типа SEOP-13

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Коммуникационная карта серии SystemeVar options типа SEOP-13

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Карта входов/выходов серии SystemeVar options SEOP-1627

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SystemeVar STV630 Руководство по эксплуатации

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LED панель оператора SystemeVar SEOP-1221

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Монтажная рамка для LED/LСD панели оператора SEOP-1223

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