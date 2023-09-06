W45
Модульные электроустановочные изделия W45 (стандарт 45×45)
Серия модульных электроустановочных изделий W45 для установки в кабель-каналы, напольные лючки, колонны и розеточные блоки.
Описание
- Силовые розетки белого и красного цвета
- Телефонные и компьютерные розетки
- Выключатели
- Все изделия серии могут монтироваться в кабель-каналы и т. д. непосредственно или с помощью суппорта
Преимущества
Сделано в России
Простая надёжная конструкция
Удобный и быстрый монтаж
Доступная цена
Вся продукция сертифицирована
Применение
- Офисы
- Торговые павильоны
- Складские помещения
- Промышленные здания
Галерея
Документы