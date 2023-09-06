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W45

Модульные электроустановочные изделия W45 (стандарт 45×45)

Серия модульных электроустановочных изделий W45 для установки в кабель-каналы, напольные лючки, колонны и розеточные блоки.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Каталог
Описание
  • Силовые розетки белого и красного цвета
  • Телефонные и компьютерные розетки
  • Выключатели
  • Все изделия серии могут монтироваться в кабель-каналы и т. д. непосредственно или с помощью суппорта
Преимущества

Сделано в России

Простая надёжная конструкция

Удобный и быстрый монтаж

Доступная цена

Вся продукция сертифицирована

Применение
  • Офисы
  • Торговые павильоны
  • Складские помещения
  • Промышленные здания
Документы
Каталог электроустановочных изделий

2023 г.

Розетки серии W45

Руководство по эксплуатации

Выключатели и переключатели серии W45

Руководство по эксплуатации

Розетки компьютерные и телефонные серии W45

Руководство по эксплуатации