Библиотека SEHVAC 1.1 для SystemeHD
Базовый дистрибутив ПО
Библиотека содержит готовые функции, позволяющие ускорить разработку алгоритмов управления системами отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения зданий.
Библиотека используется при программировании контроллеров серии SystemeHD в среде разработки SystemeHD Works, представляет собой LUA файл.
Версия библиотеки SEHVAC 1.1.
Библиотека используется при программировании контроллеров серии SystemeHD в среде разработки SystemeHD Works, представляет собой LUA файл.
Версия библиотеки SEHVAC 1.1.
Дата документа: 09/06/2025
Версия: v1.1
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEHD
Формат: ZIP
Размер: 796.77 kb