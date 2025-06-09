Библиотека SEHVAC 1.1 для SystemeHD

Базовый дистрибутив ПО

Библиотека содержит готовые функции, позволяющие ускорить разработку алгоритмов управления системами отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения зданий.



Библиотека используется при программировании контроллеров серии SystemeHD в среде разработки SystemeHD Works, представляет собой LUA файл.



Версия библиотеки SEHVAC 1.1.

Дата документа: 09/06/2025 Версия: v1.1 Узнать больше о линейке: SYSTEMEHD Формат: ZIP Размер: 796.77 kb