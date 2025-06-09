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Поддержка Центр загрузок Библиотека SEHVAC 1.1 для SystemeHD

Библиотека SEHVAC 1.1 для SystemeHD

Базовый дистрибутив ПО
Библиотека содержит готовые функции, позволяющие ускорить разработку алгоритмов управления системами отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения зданий.

Библиотека используется при программировании контроллеров серии SystemeHD в среде разработки SystemeHD Works, представляет собой LUA файл.

Версия библиотеки SEHVAC 1.1.
Дата документа: 09/06/2025
Версия: v1.1
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEHD
Формат: ZIP
Размер: 796.77 kb
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