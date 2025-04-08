Программное обеспечение среды разработки SystemeHD Works

Базовый дистрибутив ПО

Программное обеспечение для разработки и загрузки программ контроллеров серии SystemeHD. Программирование в FBD (диаграммы функциональных блоков) и LUA (скриптовый язык), симуляция, отладка, обновление прошивки контроллеров и модулей расширения. Не требует лицензирования. Для Microsoft Windows 10/11. Требуются административные полномочия для установки и запуска. Версия 250330.

Дата документа: 08/04/2025 Узнать больше о линейке: SYSTEMEHD Формат: ZIP Размер: 265.23 mb