Типоразмеры УПП STS22
Техническая документация
Файл содержит информацию по типоразмерам устройств плавного пуска серий SystemeStart 22 (STS22), SystemeStart 22X (STS22X). Информация в файле показывает на какое УПП (в случае отсутствия на складе) можно заменить в рамках одного типоразмера. Можно использовать любое УПП большей номинальной мощности в рамках типоразмера. При этом массогабаритные характеристики остаются без изменений. Менять в проекте ничего не нужно, так как УПП будет адаптировано под конкретное применение, конкретный двигатель.
Дата документа: 17/08/2026
Узнать больше о линейке:
SYSTEMESTART STS22
SYSTEMESTART STS22X
Формат: PDF
Размер: 59.11 kb