Типоразмеры УПП STS22

Техническая документация

Файл содержит информацию по типоразмерам устройств плавного пуска серий SystemeStart 22 (STS22), SystemeStart 22X (STS22X). Информация в файле показывает на какое УПП (в случае отсутствия на складе) можно заменить в рамках одного типоразмера. Можно использовать любое УПП большей номинальной мощности в рамках типоразмера. При этом массогабаритные характеристики остаются без изменений. Менять в проекте ничего не нужно, так как УПП будет адаптировано под конкретное применение, конкретный двигатель.

Дата документа: 17/08/2026 Узнать больше о линейке: SYSTEMESTART STS22 SYSTEMESTART STS22X Формат: PDF Размер: 59.11 kb