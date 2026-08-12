Интеграция библиотек .lua в проекты SystemeHD Works

Чтобы начать пользоваться библиотекой необходимо ее подключить в конфигурации проекта. Для этого в разделе Конфигурация необходимо открыть редактор объектов:



И во закладку объектов ФАЙЛ нужно добавить имя нового файла библиотеки, например «Имя_Библиотеки.lua». Обязательно с расширением .lua.

Следующим шагом необходимо поместить файл библиотеки в папку с SystemeHD Works.

По умолчанию этот путь выглядит так:

C:\Program Files (x86)\SystemeHD Works

Загружаем конфигурацию в контроллер.

После первой загрузки проекта в контроллер нам необходимо загрузить и сам файл Имя_Библиотеки.lua . Для этого необходимо воспользоваться функцией загрузки файлов в режиме отладки.

Щелкаем правой кнопкой мыши на пустом поле экрана Списка объектов и выбираем строчку Передача файлов.

В строке «Путь к файлу LUA» указываем путь в директорию , куда мы положили файл библиотеки. И нажимаем кнопку «Импорт».





После завершения загрузки, система сообщит об успешном окончании импорта файла. А рядом с именем библиотеки появится объем (отличный от нуля) этого файла в байтах.

В той программе, где требуются функции или объекты этой библиотеки необходимо подключить ее, используя служебную команду require(“Имя_Библиотеки”).

После этого программа получит доступ ко всему функционалу библиотеки.