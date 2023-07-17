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Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты STV900?

ID:167627
Вопрос:
Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900?

Среда окружения:
SystemeVar STV900

Решение:
Для настройки функции Быстрее – Медленнее необходимо ввести следующие параметры:

Для подачи команды управления скорости на преобразователь частоты (ПЧ) используются входные клеммы: HDIA, HDIB.

Параметр канала управления
P00.01
Установите значение 1: Клеммы управления

Тип входа HDI
P05:00
Установите 11: Дискретный вход

Выбор функции для клеммы HDIA
P05:05
Установите 10: Увеличение задания частоты (БЫСТРЕЕ)

Выбор функции для клеммы HDIB
P05:06
Установите 11: Уменьшение задания частоты (МЕДЛЕННЕЕ)

Для изменения скорости увеличения и уменьшения частоты, настройте параметры:
P08:45 - Скорость изменения частоты от клеммы БЫСТРЕЕ
P08:46 - Скорость изменения частоты от клеммы МЕДЛЕННЕЕ
 

С помощью этой функции можно управлять скоростью вращения двигателя через дискретные входы, настроенные как «сухой» контакт.

Параметр Р08.44 определяет настройку функции Быстрее – Медленнее:
единицы: значение 0 - настройка частоты при помощи функции Быстрее – Медленнее: действительна.
десятки: значение 0 - функция Быстрее – Медленнее активна только при Р00.06=0 или Р00.07=0.
сотни:
значение 0 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ не сбрасывается. 
значение 1 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ сбрасывается после останова.
значение 2 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее сбрасывается при снятии команды СТАРТ. 

Заводское значение параметра Р08.44=000.

Учтите, что при заводских настройках ПЧ канал задания частоты Р00.06 настроен на панель оператора с предустановленным значением Р00.10=50 Гц. Поэтому при подаче СТАРТа ПЧ будет осуществлять разгон механизма до 50 Гц.

Также можно посмотреть видео, где показано как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900:


Серия:  SystemeVar STV900

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