Вопрос:
Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900?
Среда окружения:
SystemeVar STV900
Решение:
Для настройки функции Быстрее – Медленнее необходимо ввести следующие параметры:
Для подачи команды управления скорости на преобразователь частоты (ПЧ) используются входные клеммы: HDIA, HDIB.
Параметр канала управления
P00.01
Установите значение 1: Клеммы управления
Тип входа HDI
P05:00
Установите 11: Дискретный вход
Выбор функции для клеммы HDIA
P05:05
Установите 10: Увеличение задания частоты (БЫСТРЕЕ)
Выбор функции для клеммы HDIB
P05:06
Установите 11: Уменьшение задания частоты (МЕДЛЕННЕЕ)
Для изменения скорости увеличения и уменьшения частоты, настройте параметры:
P08:45 - Скорость изменения частоты от клеммы БЫСТРЕЕ
P08:46 - Скорость изменения частоты от клеммы МЕДЛЕННЕЕ
С помощью этой функции можно управлять скоростью вращения двигателя через дискретные входы, настроенные как «сухой» контакт.
Параметр Р08.44 определяет настройку функции Быстрее – Медленнее:
единицы: значение 0 - настройка частоты при помощи функции Быстрее – Медленнее: действительна.
десятки: значение 0 - функция Быстрее – Медленнее активна только при Р00.06=0 или Р00.07=0.
сотни:
значение 0 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ не сбрасывается.
значение 1 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ сбрасывается после останова.
значение 2 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее сбрасывается при снятии команды СТАРТ.
Заводское значение параметра Р08.44=000.
Учтите, что при заводских настройках ПЧ канал задания частоты Р00.06 настроен на панель оператора с предустановленным значением Р00.10=50 Гц. Поэтому при подаче СТАРТа ПЧ будет осуществлять разгон механизма до 50 Гц.
Также можно посмотреть видео, где показано как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900:
Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты STV900?
ID:167627