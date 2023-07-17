Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты STV900?

ID:167627

Вопрос:

Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900?



Среда окружения:

SystemeVar STV900



Решение:

Для настройки функции Быстрее – Медленнее необходимо ввести следующие параметры:



Для подачи команды управления скорости на преобразователь частоты (ПЧ) используются входные клеммы: HDIA, HDIB.



Параметр канала управления

P00.01

Установите значение 1: Клеммы управления



Тип входа HDI

P05:00

Установите 11: Дискретный вход



Выбор функции для клеммы HDIA

P05:05

Установите 10: Увеличение задания частоты (БЫСТРЕЕ)



Выбор функции для клеммы HDIB

P05:06

Установите 11: Уменьшение задания частоты (МЕДЛЕННЕЕ)



Для изменения скорости увеличения и уменьшения частоты, настройте параметры:

P08:45 - Скорость изменения частоты от клеммы БЫСТРЕЕ

P08:46 - Скорость изменения частоты от клеммы МЕДЛЕННЕЕ





С помощью этой функции можно управлять скоростью вращения двигателя через дискретные входы, настроенные как «сухой» контакт.



Параметр Р08.44 определяет настройку функции Быстрее – Медленнее:

единицы: значение 0 - настройка частоты при помощи функции Быстрее – Медленнее: действительна.

десятки: значение 0 - функция Быстрее – Медленнее активна только при Р00.06=0 или Р00.07=0.

сотни:

значение 0 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ не сбрасывается.

значение 1 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ сбрасывается после останова.

значение 2 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее сбрасывается при снятии команды СТАРТ.



Заводское значение параметра Р08.44=000.



Учтите, что при заводских настройках ПЧ канал задания частоты Р00.06 настроен на панель оператора с предустановленным значением Р00.10=50 Гц. Поэтому при подаче СТАРТа ПЧ будет осуществлять разгон механизма до 50 Гц.



Также можно посмотреть видео, где показано как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900:





