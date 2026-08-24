Как подключить контроллер SystemeHD и привод заслонки (или клапана) к разным источникам питания (переменного и постоянного тока).

В этом примере контроллер HD1407* запитан от источника постоянного тока, а привод заслонки с пружинным возвратом DASR03VFE от источника переменного тока (например понижающего трансформатора). Схемотехника контроллера Systeme HD допускает такое подключение. Внимание! При таком подключении все клеммы COM задействованных каналов контроллера HD1407* подключать к одному и тому же выводу вторичной обмотки трансформатора, т.к. все клеммы COM на каналах UI объединены между собой.

У привода заслонки помимо входов питания ( клеммы 1 и 2) клемма 3 (Y) - вход управления 0-10 V, а клемма 4 (U) - это выход обратной связи по положению в диапазоне 0-10 V.

В дополнение на схеме мы показали подключение двух датчиков ( например температуры) с выходом 4-20 mA и 0-10 V.

На каналы DI подключать только "сухие" контакты, т.к. контроллер на этих каналах коммутирует сигнал внутреннего источника напряжения. Все клеммы COM на каналах DI так же объединены между собой и поэтому на группу сигналов можно использовать один провод на клемму COM соответствующего сечения.



