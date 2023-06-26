Как установить параметры двигателя для частотного преобразователя STV900?

ID:167101

Вопрос:

Как установить параметры двигателя для частотного привода SystemeVar STV900?



Среда окружения:

SystemeVar STV900



Решение:

Для установки параметров двигателя необходимо ввести следующие параметры:



Выбор типа двигателя.

P02.00 = 0 (асинхронный двигатель)

P02.00 = 1 (синхронный двигатель)



Задание номинальной мощности двигателя

P02.01



Задание номинальной частоты двигателя

P02.02



Задание номинальной скорости

P02.03



Задание номинального напряжения двигателя

P02.04



Задание номинального тока двигателя

P02.05



Также можно посмотреть видео, где показано как ввести параметры двигателя в преобразователь частоты SystemeVar STV900.





