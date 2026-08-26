Настройка вспомогательных защит в автоматических выключателях SystemePact ACB с расцепителем SystemeLogic 6.0 H

Вопрос:Настройка вспомогательных защит в автоматических выключателях SystemePact ACB с расцепителем SystemeLogic 6.0 HСреда:Автоматические выключатели SystemePact ACBОтвет:

В автоматических выключателях SystemePact ACB помимо набора основных защит (защиты от перегрузки, защиты от короткого замыкания, мгновенной защиты, защиты от замыкания на землю), присутствуют вспомогательные, а именно:

- Защита от повышенного напряжения;

- Защита от пониженного напряжения;

- Защита от небаланса токов;

- Защита от небаланса напряжения;

- Защита от повышенной частоты;

- Защита от пониженной частоты;

- Защита чередования фаз;

- Защита от обратной мощности;

- Защита по гармоникам тока;

- Защита оп гармоникам напряжения.

Ключевой особенностью их функционирования является то, что они могут работать в 3 режимах:

- OFF: защита выключена;

- Alarm: защита включена на сигнализацию, при превышении установок аварийное отключение не происходит;

- Trip: защита включена на отключение, при превышении установок происходит аварийное отключение.

Поменять режим работы вспомогательных защит можно в меню электронного расцепителя. Для этого необходимо нажать на кнопку «Защиты», используя при навигации клавиши ∧ (вверх), ∨ (вниз) и ↵ (подтвердить). Конкретные защиты доступны в меню «Volt Prot.» и «Other Prot.». Чтобы поменять функцию защиты, необходимо нажать на неё кнопкой ↵, в открывшемся окне будут доступны её настройка на значения off, trip, alarm, а также уставки, в соответствии с которыми работает конкретная защита.