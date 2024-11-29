STV050 Hertz IP55: какое количество и размер вводов в нижней части ПЧ?

Среда: ПЧ STV050 Hertz IP55, все типоразмеры.
Ответ:
Все типоразмеры STV050 Hertz IP55 в нижней части имеют 4 ввода.
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Артикул
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Типоразмер
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Вводы
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Количество x Типоразмер
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STV050U07N4-IP55
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F
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4 x М20 х1.5
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STV050U15N4-IP55
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F
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4 x М20 х1.5
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STV050U22N4-IP55
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F
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4 x М20 х1.5
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STV050U40N4-IP55
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G
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4 x М20 х1.5
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STV050U55N4-IP55
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G
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4 x М20 х1.5
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STV050U75N4-IP55
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G
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4 x М20 х1.5
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STV050D11N4-IP55
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H
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2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5
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STV050D15N4-IP55
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H
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2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5
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STV050D18N4-IP55
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I
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2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5
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STV050D22N4-IP55
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I
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2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5
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STV050D30N4-IP55
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I
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2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5