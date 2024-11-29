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STV050 Hertz IP55: какое количество и размер вводов в нижней части ПЧ?

ID:218340
Вопрос: какое количество и размер вводов в нижней части ПЧ?

Среда: ПЧ STV050 Hertz IP55, все типоразмеры.

Ответ:

Все типоразмеры STV050 Hertz IP55 в нижней части имеют 4 ввода.

Артикул

Типоразмер

Вводы

Количество x Типоразмер

STV050U07N4-IP55

F

4 x М20 х1.5

STV050U15N4-IP55

F

4 x М20 х1.5

STV050U22N4-IP55

F

4 x М20 х1.5

STV050U40N4-IP55

G

4 x М20 х1.5

STV050U55N4-IP55

G

4 x М20 х1.5

STV050U75N4-IP55

G

4 x М20 х1.5

STV050D11N4-IP55

H

2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5

STV050D15N4-IP55

H

2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5

STV050D18N4-IP55

I

2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5

STV050D22N4-IP55

I

2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5

STV050D30N4-IP55

I

2 x М20 х1.5; 2 x М32 х1.5

 




   

Серия:  SystemeVar Hertz

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