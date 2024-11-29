STV050 Hertz: как настроить выходное реле для размыкания цепи RA-RC при аварии ПЧ?

ID:192540

Вопрос: как настроить выходное реле для размыкания RA-RC при аварии ПЧ?



Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.



Решение:



Параметр F5.22 определяет логику релейных выходов и выхода «открытый коллектор» ПЧ:



0: Положительная логика, выходная катушка реле активизируется при равенстве «значение

назначенной функции=логическая 1» и деактивизируется при «значение назначенной

функции=логическая 0»;



1: Отрицательная логика, выходная катушка реле активизируется при равенстве «значение

назначенной функции=логическая 0» и деактивизируется при «значение назначенной

функции=логическая 1».



Пример:

При F5.22=00010 и F5.02= 2 (Авария) катушка реле RA-RC будет активизирована (под напряжением) при

исправном ПЧ.

При аварии ПЧ напряжение с катушки реле RA-RC будет снято и цепь RA-RC будет разомкнута.

