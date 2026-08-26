Уставка ПИД-регулятора может быть задана в виде ступенчатого задания.
Для этого нужно выбрать FA.00=6.
4-м дискретным входам при помощи функций 12, 13, 14 и 15 можно сопоставить 16 значений команд (значения FC.00-FC.15).
Размерность значений ступенчатых команд в % от диапазона измерения датчика FA.04.
Предположим, нам необходимо иметь два уровня уставки ПИД-регулятора: 5 бар и 3 бар. Вторая уставка 3 бар должна активироваться при замыкании контактов реле. Диапазон датчика давления 0..10 бар.
Задаем:
FA.04=10.00;
FA.00=6
FC.00=50% (5 бар это 50% от диапазона 10 бар);
FC.01=30 %.
Контакты реле коммутируют S2 и GND.
Назначим на S2 функцию 12:Заданная скорость 1:
F4.03=12.
STV050 Hertz: уставка ПИД-регулятора ступенчатым заданием
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