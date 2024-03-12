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STV320: переключение каналов задания по Modbus

ID:218332
Вопрос: как переключить каналы задания частоты по коммуникационному протоколу Modbus?

Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.

В STV320 есть два канала задания частоты:
Р00.06 - канал задания А;
Р00.07 - канал задания В.

Активный (текущий) канал задания частоты определяется параметром Р00.09:

0: A, текущий канал задания частоты — канал задания А;
1: B, текущий канал задания частоты — канал задания В;
2: A+B, текущий канал задания частоты — канал задания А +  канал задания В;
3: A-B,  текущий канал задания частоты — канал задания А -  канал задания В;
4: Макс (A, B): большее значение между каналом задания А и  каналом задания В;
5: Мин (A, B): меньшее значение между каналом задания А и  каналом задания В.

Если необходимо осуществить переключение активного канала задания, Вы можете использовать как дискретные входы так и переключать по коммуникационной шине Modbus RTU.

Для переключения по дискретному входу необходимо назначить на выбранный вход одну из функций:

13: Переключение между  каналами задания A и B;
14: Переключение между комбинацией каналов и  каналом задания A;
15: Переключение между комбинацией каналов и  каналом задания В.

Комбинации каналов: Р00.09=2/3/4/5.

Если Р00.09=0, то на дискретный вход нужно назначить функцию 13: Переключение между  каналами задания A и B:

для S3: Р05.03=13.

Для переключения каналов по Modbus RTU необходимо выбрать один из дискретных входов виртуальным входом при помощи параметра Р05.12:

например, для выбора входа S3 вирутальным нужно задать Р05.12=0х004. 
Значение 0х004 в шестнадцатиричном формате равно числу в двоичном формате 0000 0100. Третий бит, равный 1, означает выбор дискретного входа S3.

На вход S3 нужно назначить функцию переключения: Р05.03=13.

После этого для переключения каналов по Modbus RTU нужно активировать бит3 в слове управления виртуальными дискретными входами 200Ah:

200Ah= 0000 0000 0000 0100 или в  шестнадцатиричном формате 0004h.



 

Серия:  SystemeVar STV320

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