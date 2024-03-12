STV320: переключение каналов задания по Modbus

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Вопрос: как переключить каналы задания частоты по коммуникационному протоколу Modbus?



Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.



В STV320 есть два канала задания частоты:

Р00.06 - канал задания А;

Р00.07 - канал задания В.



Активный (текущий) канал задания частоты определяется параметром Р00.09:



0: A, текущий канал задания частоты — канал задания А;

1: B, текущий канал задания частоты — канал задания В;

2: A+B, текущий канал задания частоты — канал задания А + канал задания В;

3: A-B, текущий канал задания частоты — канал задания А - канал задания В;

4: Макс (A, B): большее значение между каналом задания А и каналом задания В;

5: Мин (A, B): меньшее значение между каналом задания А и каналом задания В.



Если необходимо осуществить переключение активного канала задания, Вы можете использовать как дискретные входы так и переключать по коммуникационной шине Modbus RTU.



Для переключения по дискретному входу необходимо назначить на выбранный вход одну из функций:



13: Переключение между каналами задания A и B;

14: Переключение между комбинацией каналов и каналом задания A;

15: Переключение между комбинацией каналов и каналом задания В.



Комбинации каналов: Р00.09=2/3/4/5.



Если Р00.09=0, то на дискретный вход нужно назначить функцию 13: Переключение между каналами задания A и B:



для S3: Р05.03=13.



Для переключения каналов по Modbus RTU необходимо выбрать один из дискретных входов виртуальным входом при помощи параметра Р05.12:



например, для выбора входа S3 вирутальным нужно задать Р05.12=0х004.

Значение 0х004 в шестнадцатиричном формате равно числу в двоичном формате 0000 0100. Третий бит, равный 1, означает выбор дискретного входа S3.



На вход S3 нужно назначить функцию переключения: Р05.03=13.



После этого для переключения каналов по Modbus RTU нужно активировать бит3 в слове управления виртуальными дискретными входами 200Ah:



200Ah= 0000 0000 0000 0100 или в шестнадцатиричном формате 0004h.











