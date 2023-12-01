STV600: обнаружение отсутствия нагрузки

ID:191292

Вопрос: какая настройка ПЧ STV600 отвечает за обнаружение отсутствия нагрузки.

На данный момент при дефолтной настройке если включен без двигателя, принимает задание и отдает обратную связь корректно, но ПЧ не уходит в ошибку.



Среда: ПЧ STV600, все типоразмеры





Решение:



Нужно настроить параметр Р11.08 - реакция ПЧ на предупреждение о недогрузке и перегрузке.

Предупреждение, в отличие от аварии, не приводит автоматически к аварийному отключению ПЧ и торможению выбегом.



Единицы (самое правое знакоместо) отвечает за базу, относительно которой рассчитывается недогрузка/перегрузка:



0: недогрузка/перегрузка относительно номинального тока двигателя (ввести данные двигателя в Р02);

1: недогрузка/перегрузка относительно номинального тока ПЧ;

2: недогрузка/перегрузка относительно номинального момента двигателя (требуется векторный закон управления двигателем Р00.00=0/1 и автонастройка).



Десятки: (знакоместо левее единиц)



0: ПЧ продолжает работать при предупреждении о недогрузке/перегрузке:

1: ПЧ продолжает работать при предупреждении о недогрузке и тормозит выбегом при перегрузке:

2: ПЧ продолжает работать при предупреждении о перегрузке и тормозит выбегом при недогрузке:

3: ПЧ тормозит выбегом при предупреждении о недогрузке/перегрузке.



Сотни: (знакоместо левее десяток)



0: детектирование перегрузки/недогрузки всегда;

1: детектирование перегрузки/недогрузки при установившейся скорости;



Тысячи: не меняйте заводское значение.



Недогрузка детектируется при токе/моменте (см.Р11.08) менее уровня Р11.11 в течение времени Р11.10.



Перегрузка детектируется при токе/моменте (см.Р11.08) более уровня Р11.09 в течение времени Р11.12.



Для детектирования обрыва всех трех фаз двигателя нужно настроить:



Ввести данные двигателя в Р02.



Р11.08=0020 - относительно номинального тока двигателя, при перегрузке ПЧ работает.



Уровень недогрузки и время детектирования:



Р11.11= задайте чуть больше тока холостого хода двигателя.

Р11.12 = время.



Ток холостого хода зависит от числа полюсов асинхронного двигателя.



При 2 полюсах (синхр.скорость 3000 об/мин): 25-33 % от номинального тока.

При 4 полюсах (синхр.скорость 1500 об/мин): 33-40 % от номинального тока.

При 6 полюсах (синхр.скорость 1000 об/мин): 33-45 % от номинального тока.

При 8 полюсах (синхр.скорость 750 об/мин): 33-65 % от номинального тока.



