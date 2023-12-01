STV600: обнаружение отсутствия нагрузки

Вопрос: какая настройка ПЧ STV600 отвечает за обнаружение отсутствия нагрузки.
На данный момент при дефолтной настройке если включен без двигателя, принимает задание и отдает обратную связь корректно, но ПЧ не уходит в ошибку.
Среда: ПЧ STV600, все типоразмеры
Решение:
Нужно настроить параметр Р11.08 - реакция ПЧ на предупреждение о недогрузке и перегрузке.
Предупреждение, в отличие от аварии, не приводит автоматически к аварийному отключению ПЧ и торможению выбегом.
Единицы (самое правое знакоместо) отвечает за базу, относительно которой рассчитывается недогрузка/перегрузка:
0: недогрузка/перегрузка относительно номинального тока двигателя (ввести данные двигателя в Р02);
1: недогрузка/перегрузка относительно номинального тока ПЧ;
2: недогрузка/перегрузка относительно номинального момента двигателя (требуется векторный закон управления двигателем Р00.00=0/1 и автонастройка).
Десятки: (знакоместо левее единиц)
0: ПЧ продолжает работать при предупреждении о недогрузке/перегрузке:
1: ПЧ продолжает работать при предупреждении о недогрузке и тормозит выбегом при перегрузке:
2: ПЧ продолжает работать при предупреждении о перегрузке и тормозит выбегом при недогрузке:
3: ПЧ тормозит выбегом при предупреждении о недогрузке/перегрузке.
Сотни: (знакоместо левее десяток)
0: детектирование перегрузки/недогрузки всегда;
1: детектирование перегрузки/недогрузки при установившейся скорости;
Тысячи: не меняйте заводское значение.
Недогрузка детектируется при токе/моменте (см.Р11.08) менее уровня Р11.11 в течение времени Р11.10.
Перегрузка детектируется при токе/моменте (см.Р11.08) более уровня Р11.09 в течение времени Р11.12.
Для детектирования обрыва всех трех фаз двигателя нужно настроить:
Ввести данные двигателя в Р02.
Р11.08=0020 - относительно номинального тока двигателя, при перегрузке ПЧ работает.
Уровень недогрузки и время детектирования:
Р11.11= задайте чуть больше тока холостого хода двигателя.
Р11.12 = время.
Ток холостого хода зависит от числа полюсов асинхронного двигателя.
При 2 полюсах (синхр.скорость 3000 об/мин): 25-33 % от номинального тока.
При 4 полюсах (синхр.скорость 1500 об/мин): 33-40 % от номинального тока.
При 6 полюсах (синхр.скорость 1000 об/мин): 33-45 % от номинального тока.
При 8 полюсах (синхр.скорость 750 об/мин): 33-65 % от номинального тока.
STV600: обнаружение отсутствия нагрузки
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