STV900: ошибка 72

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Вопрос: как сбросить ошибку 72 в ПЧ STV900?



Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV900 + SEOP1312, все типоразмеры.



Ошибка 72 возникает при отсутствии обмена по протоколу Ethernet/IP. Это может возникать как при пусконаладке ПЧ, если ПЧ не подключен к шине Ethernet/IP, так и в процессе функционирования после пусконаладки.



При пусконаладке ПЧ Вы можете установить параметр контроля коммуникации (time-out Ethernet/IP) P16.54=0 для отключения контроля.



Если ошибка возникает после пусконаладки, при подключенном ПЧ к шине Ethernet/IP, то нужно проверять физическую реализацию шины Ethernet/IP, настройку обмена в ПЛК.





