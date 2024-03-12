STV900: profinet - настройка PZD области

ID:191291

Вопрос: как настроить область PZD телеграммы Profinet ПЧ STV900?



Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV900 + SEOP1302, все типоразмеры.



Область телеграммы от ПЛК в ПЧ настраивается в параметрах Р16.32..Р16.42.

Значения параметров соответствуют параметрам ПЧ:



0:Выкл

1:УставкаЧастоты (0~Fmax; 0.01Hz)

2:УставкаPID (0~1000, 1000 =100.0%)

3:ОбратнаяСвязьPID(0~1000, 1000 =100.0%)

4:УставкаМомента (-3000~3000, 1000 =100.0%)

5:УставкаМаксЧастотаВПЕРЕД (0~Fmax; 0.01Hz)

6:УставкаМаксЧастотаРЕВЕРС (0~Fmax; 0.01Hz)

7:МаксМоментДвигРежим (-3000~3000, 1000 =100.0%)

8:МаксМоментТормРежим (-3000~3000, 1000 =100.0%)

9:ВиртВходКлеммы (0x000~0x3FF)

10:ВиртВыходКлеммы (0x00~0x0F)

11:УстНапряжения(V/F), 0~1000, 1000=100% ном.напр.двиг.

12:AO1УстВыхЗнач1, -1000~1000, 1000=100.0%

13:AO2УстВыхЗнач2, -1000~1000, 1000=100.0%

14:УставкаПозицииСтСлово(со знаком)

15:УставкаПозицииМлСлово(без знака)

16:ОбратнаяСвязьПозицииСтСлово(со знаком)

17: ОбратнаяСвязьПозицииМлСлово(без знака)

18:УстФлагОСпозиции(Сначала запись 1, затем 0, потом устанавливается ОС позиции)



Область телеграммы от ПЧ в ПЛК настраивается в параметрах Р16.43..Р16.53.

Значения параметров соответствуют параметрам ПЧ:



0:Выкл

1:РабочЧастота(*100,Гц)

2:УставкаЧастоты(*100,Гц)

3:НапряжениеШиныDC(*10,В)

4:ВыходноеНапряжение(*1,В)

5:ВыходнойТок(*10,А)

6:ЗначениеМоментаНаВалу(*10,%)

7:АктуальноеЗначениеВыхМощности(*10,%)

8:СкоростьВращения(*1,RPM)

9:ЛинейнаяСкорость(*1,м/c)

10:ВыходнаяЧастота

11:КодАварии

12:ЗначAI1(*100,В)

13:ЗначAI2(*100,В)

14:ЗначAI3(*100.В)

15:ЗначЧастHDIA(*1000.кГц)

16:СостВходКлемм

17:СостВыходКлемм

18:УстPID(*100,%)

19:ОСвPID(*100,%)

20:НоминальныйМоментДвиг

21:УстПозицииСтСлово(со знаком)

22:УстПозицииМлСлово(без знака)

23:ОсПозицииСтСлово(со знаком)

24: ОсПозицииМлСлово(без знака)

25:СловоСостояния

26:ЗначHDIB(*1000, кГц)



Настройка ПЧ STV900 для работы по Profinet показана на видео:







