Вопрос: как настроить область PZD телеграммы Profinet ПЧ STV900?
Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV900 + SEOP1302, все типоразмеры.
Область телеграммы от ПЛК в ПЧ настраивается в параметрах Р16.32..Р16.42.
Значения параметров соответствуют параметрам ПЧ:
0:Выкл
1:УставкаЧастоты (0~Fmax; 0.01Hz)
2:УставкаPID (0~1000, 1000 =100.0%)
3:ОбратнаяСвязьPID(0~1000, 1000 =100.0%)
4:УставкаМомента (-3000~3000, 1000 =100.0%)
5:УставкаМаксЧастотаВПЕРЕД (0~Fmax; 0.01Hz)
6:УставкаМаксЧастотаРЕВЕРС (0~Fmax; 0.01Hz)
7:МаксМоментДвигРежим (-3000~3000, 1000 =100.0%)
8:МаксМоментТормРежим (-3000~3000, 1000 =100.0%)
9:ВиртВходКлеммы (0x000~0x3FF)
10:ВиртВыходКлеммы (0x00~0x0F)
11:УстНапряжения(V/F), 0~1000, 1000=100% ном.напр.двиг.
12:AO1УстВыхЗнач1, -1000~1000, 1000=100.0%
13:AO2УстВыхЗнач2, -1000~1000, 1000=100.0%
14:УставкаПозицииСтСлово(со знаком)
15:УставкаПозицииМлСлово(без знака)
16:ОбратнаяСвязьПозицииСтСлово(со знаком)
17: ОбратнаяСвязьПозицииМлСлово(без знака)
18:УстФлагОСпозиции(Сначала запись 1, затем 0, потом устанавливается ОС позиции)
Область телеграммы от ПЧ в ПЛК настраивается в параметрах Р16.43..Р16.53.
Значения параметров соответствуют параметрам ПЧ:
0:Выкл
1:РабочЧастота(*100,Гц)
2:УставкаЧастоты(*100,Гц)
3:НапряжениеШиныDC(*10,В)
4:ВыходноеНапряжение(*1,В)
5:ВыходнойТок(*10,А)
6:ЗначениеМоментаНаВалу(*10,%)
7:АктуальноеЗначениеВыхМощности(*10,%)
8:СкоростьВращения(*1,RPM)
9:ЛинейнаяСкорость(*1,м/c)
10:ВыходнаяЧастота
11:КодАварии
12:ЗначAI1(*100,В)
13:ЗначAI2(*100,В)
14:ЗначAI3(*100.В)
15:ЗначЧастHDIA(*1000.кГц)
16:СостВходКлемм
17:СостВыходКлемм
18:УстPID(*100,%)
19:ОСвPID(*100,%)
20:НоминальныйМоментДвиг
21:УстПозицииСтСлово(со знаком)
22:УстПозицииМлСлово(без знака)
23:ОсПозицииСтСлово(со знаком)
24: ОсПозицииМлСлово(без знака)
25:СловоСостояния
26:ЗначHDIB(*1000, кГц)
Настройка ПЧ STV900 для работы по Profinet показана на видео:
STV900: profinet - настройка PZD области
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