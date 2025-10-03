Что такое перекрестный переключатель и как он работает

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

Перекрестный выключатель — устройство для комфортного управления освещением. С его помощью можно включать свет из разных точек коридора или комнаты. В этом материале мы подробно разберем его отличия от стандартного выключателя и расскажем, как правильно его выбрать

Где используется перекрестный выключатель?

Перекрестный выключатель актуален для больших помещений, длинных коридоров и многоэтажных частных домов — он позволяет управлять светом в любой из выбранных точек. Например, после того, как вы прошли по длинному коридору, не нужно будет возвращаться и выключать свет, а затем снова идти по темноте. Если расположить переключатели в концах коридора, можно включить свет на входе и выключить на выходе. То есть благодаря установке перекрестных выключателей можно снизить расходы на электроэнергию, а также комфортно пользоваться системой освещения.

Для управления освещением с двух точек используются два переключателя. Если мест управления три или более, то к двум обычным переключателям следует добавлять перекрестные.

Разница между стандартным выключателем и переключателем

Стандартный прибор имеет только два положения — включено и выключено. Кроме того, он может иметь до трех клавиш, позволяющих регулировать работу до трех осветительных групп. Перекрестный выключатель обычно оснащен одной или двумя клавишами, при нажатии свет включается в заданной точке. Его принцип работы заключается в переключении нагрузки с одной линии на другую, именно поэтому у него нет фиксированных положений «включено» и «отключено».

Перекрестные переключатели считаются промежуточным звеном схемы подключения. Они устанавливаются между проходными выключателями, которые располагаются на двух конечных точках линии. Количество перекрестных выключателей в такой цепи не ограничено, а вот проходных — всегда только два.

Важно: если нужно включать и выключать свет из трех и более мест, используют перекрестные выключатели — у них три контакта. Для управления из двух точек достаточно проходных переключателей.

Существуют умные выключатели AtlasDesign Smart, которые могут управлять источником света из одной точки, как обычные выключатели, или работать в паре с другими умными выключателями из нескольких точек. Здесь для управления не нужно проводить дополнительные линии.

Умные выключатели AtlasDesign Smart

Преимущества перекрестных выключателей

Плюсы установки приборов:

комфорт — управление светом из любой точки комнаты;

— управление светом из любой точки комнаты; экономия электроэнергии — отключение неиспользуемых источников света;

— отключение неиспользуемых источников света; безопасность — теперь для комфортного передвижения можно оставить свет в коридоре или на другом этаже и выключить его в конце пути.

Технические характеристики

Номинальный ток. Для большинства моделей составляет 10 А — этого достаточно для управления источниками света в жилых, коммерческих и административных помещениях.

Количество клавиш. Определяется количеством групп освещения. Если нужно включать только одну лампу, то достаточно модели с одной клавишей. Если же требуется отдельно регулировать работу, например, потолочного светильника и бра, то рекомендуется выбрать двухклавишное устройство. Перекрестный переключатель с двумя клавишами представлен только в серии AtlasDesign (для сетей 250 В и тока 10 А).

Степень защиты. Как правило, перекрестные выключатели не устанавливаются в помещениях повышенной влажности. Именно поэтому все они имеют стандартную степень защиты IP20.

Какие лучше выбрать?

Переключатели известных производителей точно соответствуют заявленным характеристикам и хорошо показывают себя в работе. Все больше требований предъявляется к внешнему виду, поэтому бренды предлагают линейки разных цветов.

Перекрестные переключатели от компании Systeme Electric представлены сразу в нескольких линейках — AtlasDesign, ArtGallery, Glossa. Они изготовлены из стойкого к царапинам ABS-пластика с матовой поверхностью и рассчитаны на ток 10 А. Одно из преимуществ приборов — разнообразие цветовой гаммы. Модели коллекций имеют песочный, бежевый, жемчужный или белый цвет, среди других трендовых оттенков — алюминий, мокко, шампань, базальт, аквамарин, изумруд.

Перекрестные переключатели серии ArtGallery

Если у вас возникли затруднения в выборе устройства, обратитесь к нашим менеджерам — они проведут консультацию и ответят на все интересующие вас вопросы. Посмотреть продукцию и подобрать подходящую модель можно в нашем шоуруме в Москве по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 9.