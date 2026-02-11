Что такое система беспроводного Умного дома и как она работает

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

Современные технологии поражают своим разнообразием. Даже простой бытовой техникой теперь можно управлять удаленно, и это возможно сделать с помощью Умного Дома. Сегодня мы узнаем, в чем плюсы этого решения и какие шаги нужны, чтобы его установить.

Что такое Умный Дом

Умный Дом — система, с помощью которой можно управлять интеллектуальной техникой из любой точки мира при наличии доступа в интернет. Она объединяет все устройства в доме в одну сеть, позволяя им обмениваться информацией.

В квартире с Умным Домом может быть множество сценариев работы. Они создаются в соответствии с типом и количеством подключенных к системе устройств. Один владелец может управлять техникой голосом, а у другого включение и отключение всех приборов автоматизировано за счет срабатывания датчиков. В обоих случаях это будет считаться Умным Домом.

Принцип работы Умного Дома

Система выполняет действия в следующем порядке:

1. Получение информации

Сведения считываются датчиками, размещенными в доме, а затем отправляются на локальный контроллер или в облако.

2. Обработка запроса

Информация анализируется автоматизированным центром, а затем система выбирает адресата для ее перенаправления.

3. Передача команды

На этом этапе все происходит в соответствии с установленным сценарием, к примеру, в 19:00 включается теплый пол в ванной, а при открытии входной двери — свет в коридоре.

4. Получение обратной связи

Пользователю отправляется уведомление об изменениях в работе системы: робот-пылесос завершил уборку или обнаружено движение в доме при отсутствии жильцов.

Что можно интегрировать в систему

Рассмотрим технику, которую чаще всего подключают к Умному Дому:

кондиционеры и обогреватели — автоматически регулируют температуру в комнате;

— автоматически регулируют температуру в комнате; увлажнители и осушители — поддерживают заданный уровень влажности;

— поддерживают заданный уровень влажности; освещение — автоматически включается и отключается в зависимости от обнаружения движения или степени освещенности;

— автоматически включается и отключается в зависимости от обнаружения движения или степени освещенности; умные розетки — контролируют работу подключенной к сети техники ( AtlasDesign Smart с удаленным или голосовым управлением); Умная розетка AtlasDesign Smart

— контролируют работу подключенной к сети техники ( с удаленным или голосовым управлением); умные выключатели — управляют лампочками по автоматизированным сценариям, поддерживают голосовые команды ( AtlasDesign Smart с тремя видами нажатий и совместимостью с Zigbee); Умный одноклавишный выключатель (слева), умный двухклавишный выключатель (справа) серии AtlasDesign Smart

— управляют лампочками по автоматизированным сценариям, поддерживают голосовые команды ( с тремя видами нажатий и совместимостью с Zigbee); ночники с подсветкой — включаются перед подъемом жильцов, облегчая просыпание за счет постепенного повышения яркости свечения;

— включаются перед подъемом жильцов, облегчая просыпание за счет постепенного повышения яркости свечения; умная колонка — используется как голосовой помощник для управления другой техникой;

— используется как голосовой помощник для управления другой техникой; электрические (электроприводные) шторы — автоматически открываются и закрываются в заданное время или по датчику освещенности;

— автоматически открываются и закрываются в заданное время или по датчику освещенности; умные домофоны и замки — позволяют просматривать видеозапись с камеры в подъезде, удаленно открывать двери забывшим ключи членам семьи;

— позволяют просматривать видеозапись с камеры в подъезде, удаленно открывать двери забывшим ключи членам семьи; робот-пылесос — запускается при отсутствии жильцов в доме;

— запускается при отсутствии жильцов в доме; мультиварка — сварит завтрак или ужин к определенному времени.

Важно: не забывайте обслуживать технику, иначе при запуске она выйдет из строя или не выполнит свою функцию. Чайник быстро сгорит, если включится без воды, а увлажнитель при пустом резервуаре не сможет поддерживать влажность в комнате. Как правило, умная техника сигнализирует о невозможности запуска, но в целях безопасности лучше проверить ее самостоятельно.

Способы подключения Умного Дома

Принцип взаимодействия устройств и способа их соединения зависит от технологии связи.

Протоколы

Протокол — это способ обмена информацией. Он определяет скорость и формат передачи данных, а также принцип взаимодействия гаджетов друг с другом и с пользователем.

Wi-Fi

Беспроводная связь с простой настройкой. Многие современные устройства поддерживают Wi-Fi, благодаря чему их легко можно подключить к Умному Дому. Интеграцию в систему поддерживают разнообразные приборы — от розеток до крупной бытовой техники. К преимуществам Wi-Fi относят высокую скорость передачи данных, масштабируемость и простоту настройки. Минусы — при потере сигнала на некоторых протоколах может перестать работать весь Умный Дом. Кроме того, большая нагрузка на сеть снижает скорость сетевого соединения на ПК и гаджетах.

Bluetooth

Используется только внутри дома и не позволяет управлять объектами, например, из офиса. Однако Bluetooth отлично подходит для создания связи между устройствами в пределах одной квартиры.

Zigbee

Заслужил наибольшую популярность у владельцев Умного Дома. Обеспечивает надежную взаимосвязь между устройствами, которая сохраняется даже при потере интернет-соединения. Плюсы — стабильность работы, снижение нагрузки на Wi-Fi и удобство управления гаджетами. Минус — необходимость установки хаба.

Thread

Работает по аналогии с Zigbee, но имеет очень ограниченный выбор устройств. Этот протокол подойдет для тех, кто активно пользуется техникой Apple.

Z-Wave

Аналог Zigbee, работающий на других частотах. Этот протокол оптимален для маломощных приборов — датчиков и термостатов. Явный недостаток Z-Wave — небольшой ассортимент совместимой техники, которая, к тому же, имеет высокую цену.

Matter

Новая технология, которая использует протоколы Thread, Wi-Fi и Bluetooth. Она недавно появилась на рынке, поэтому количество совместимых с ней устройств пока невелико.

Экосистемы

Экосистема — это сеть, которая объединяет в себе все устройства и обеспечивает контроль их взаимодействия. Она может быть совместима с одним или несколькими протоколами. От экосистемы зависит удобство управления Умным Домом.

Популярные типы:

Xiaomi

Взаимодействует с ограниченным числом брендов, но за счет огромного ассортимента техники от самой компании подобрать нужные устройства для системы не составит труда. Проблема здесь в другом: некоторая техника Xiaomi создана только для Китая, поэтому подключить ее к Умному Дому в России будет сложно.

Яндекс

Сама компания производит ограниченное количество устройств, но зато сотрудничает с несколькими сотнями других брендов. Здесь все работает по командам голосового помощника Алисы.

Sber

Имеет собственную линейку умных устройств и совместима с другими производителями. Для интеграции техники в систему потребуется умный хаб Sber, который работает по протоколу Zigbee. Голосовые помощники этой экосистемы — Салют, Сбер, Джой, Афина. AtlasDesign Smart совместим с экосистемами через Zigbee — умную колонку SberBoom Home или умный хаб Sber.

Преимущества Умного Дома

Удобство . Техника включается и отключается самостоятельно, снимая с жильцов необходимость контролировать все вручную.

. Техника включается и отключается самостоятельно, снимая с жильцов необходимость контролировать все вручную. Дистанционный контроль . Просмотреть состояние любого прибора или изменить режим его работы можно в любое время при наличии доступа в интернет.

. Просмотреть состояние любого прибора или изменить режим его работы можно в любое время при наличии доступа в интернет. Безопасность . Никаких протечек воды, утечек газа и открытых детьми окон — в случае опасной ситуации система автоматически отправит уведомление владельцу, а также перекроет подачу воды и газа.

. Никаких протечек воды, утечек газа и открытых детьми окон — в случае опасной ситуации система автоматически отправит уведомление владельцу, а также перекроет подачу воды и газа. Экономия ресурсов . Электроприборы работают только тогда, когда это нужно, и потребляют минимум электроэнергии.

. Электроприборы работают только тогда, когда это нужно, и потребляют минимум электроэнергии. Имитация присутствия. Дом не будет выглядеть пустым во время отъезда владельцев благодаря автоматической работе системы освещения и движению штор.

Разоблачаем мифы

Умный Дом — это сложно и дорого.

Неправда. Во-первых, здесь нет никаких проводов: все приборы работают через беспроводные системы связи. Во-вторых, некоторые умные устройства стоят ненамного дороже обычных, а иногда их стоимость и вовсе одинакова. В-третьих, необязательно сразу заменять всю старую технику на новую — это можно делать постепенно.

Нужно хорошо разбираться в технике и уметь программировать.

В большинстве типов экосистем все уже заранее настроено. Достаточно подключиться к Wi-Fi и добавить нужное устройство в приложение. Интерфейс таких программ интуитивно понятен и не вызывает сложностей в настройке.

Устройства Умного Дома могут взломать для слежки посторонние люди.

Экосистемы надежно защищены и при отсутствии открытого доступа не представляют риска утечки данных для владельца. Должный уровень безопасности обеспечивается сменой заводского пароля на более надежный, а также двухфакторной аутентификацией на смартфоне, управляющим Умным Домом.

Познакомиться с умными устройствами можно в шоуруме Systeme Electric по адресу Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 9. Приходите, будем рады всем!