Что такое система беспроводного Умного дома и как она работает

В этой статье:
- Что такое Умный Дом
- Принцип работы Умного Дома
- Что можно интегрировать в систему
- Способы подключения Умного Дома
- Преимущества Умного Дома
- Разоблачаем мифы
Современные технологии поражают своим разнообразием. Даже простой бытовой техникой теперь можно управлять удаленно, и это возможно сделать с помощью Умного Дома. Сегодня мы узнаем, в чем плюсы этого решения и какие шаги нужны, чтобы его установить.
Что такое Умный Дом
Умный Дом — система, с помощью которой можно управлять интеллектуальной техникой из любой точки мира при наличии доступа в интернет. Она объединяет все устройства в доме в одну сеть, позволяя им обмениваться информацией.
В квартире с Умным Домом может быть множество сценариев работы. Они создаются в соответствии с типом и количеством подключенных к системе устройств. Один владелец может управлять техникой голосом, а у другого включение и отключение всех приборов автоматизировано за счет срабатывания датчиков. В обоих случаях это будет считаться Умным Домом.
Принцип работы Умного Дома
Система выполняет действия в следующем порядке:
1. Получение информации
Сведения считываются датчиками, размещенными в доме, а затем отправляются на локальный контроллер или в облако.
2. Обработка запроса
Информация анализируется автоматизированным центром, а затем система выбирает адресата для ее перенаправления.
3. Передача команды
На этом этапе все происходит в соответствии с установленным сценарием, к примеру, в 19:00 включается теплый пол в ванной, а при открытии входной двери — свет в коридоре.
4. Получение обратной связи
Пользователю отправляется уведомление об изменениях в работе системы: робот-пылесос завершил уборку или обнаружено движение в доме при отсутствии жильцов.
Что можно интегрировать в систему
Рассмотрим технику, которую чаще всего подключают к Умному Дому:
- кондиционеры и обогреватели — автоматически регулируют температуру в комнате;
- увлажнители и осушители — поддерживают заданный уровень влажности;
- освещение — автоматически включается и отключается в зависимости от обнаружения движения или степени освещенности;
- умные розетки — контролируют работу подключенной к сети техники (AtlasDesign Smart с удаленным или голосовым управлением);
- умные выключатели — управляют лампочками по автоматизированным сценариям, поддерживают голосовые команды (AtlasDesign Smart с тремя видами нажатий и совместимостью с Zigbee);
- ночники с подсветкой — включаются перед подъемом жильцов, облегчая просыпание за счет постепенного повышения яркости свечения;
- умная колонка — используется как голосовой помощник для управления другой техникой;
- электрические (электроприводные) шторы — автоматически открываются и закрываются в заданное время или по датчику освещенности;
- умные домофоны и замки — позволяют просматривать видеозапись с камеры в подъезде, удаленно открывать двери забывшим ключи членам семьи;
- робот-пылесос — запускается при отсутствии жильцов в доме;
- мультиварка — сварит завтрак или ужин к определенному времени.
Важно: не забывайте обслуживать технику, иначе при запуске она выйдет из строя или не выполнит свою функцию. Чайник быстро сгорит, если включится без воды, а увлажнитель при пустом резервуаре не сможет поддерживать влажность в комнате. Как правило, умная техника сигнализирует о невозможности запуска, но в целях безопасности лучше проверить ее самостоятельно.
Способы подключения Умного Дома
Принцип взаимодействия устройств и способа их соединения зависит от технологии связи.
Протоколы
Протокол — это способ обмена информацией. Он определяет скорость и формат передачи данных, а также принцип взаимодействия гаджетов друг с другом и с пользователем.
Wi-Fi
Беспроводная связь с простой настройкой. Многие современные устройства поддерживают Wi-Fi, благодаря чему их легко можно подключить к Умному Дому. Интеграцию в систему поддерживают разнообразные приборы — от розеток до крупной бытовой техники. К преимуществам Wi-Fi относят высокую скорость передачи данных, масштабируемость и простоту настройки. Минусы — при потере сигнала на некоторых протоколах может перестать работать весь Умный Дом. Кроме того, большая нагрузка на сеть снижает скорость сетевого соединения на ПК и гаджетах.
Bluetooth
Используется только внутри дома и не позволяет управлять объектами, например, из офиса. Однако Bluetooth отлично подходит для создания связи между устройствами в пределах одной квартиры.
Zigbee
Заслужил наибольшую популярность у владельцев Умного Дома. Обеспечивает надежную взаимосвязь между устройствами, которая сохраняется даже при потере интернет-соединения. Плюсы — стабильность работы, снижение нагрузки на Wi-Fi и удобство управления гаджетами. Минус — необходимость установки хаба.
Thread
Работает по аналогии с Zigbee, но имеет очень ограниченный выбор устройств. Этот протокол подойдет для тех, кто активно пользуется техникой Apple.
Z-Wave
Аналог Zigbee, работающий на других частотах. Этот протокол оптимален для маломощных приборов — датчиков и термостатов. Явный недостаток Z-Wave — небольшой ассортимент совместимой техники, которая, к тому же, имеет высокую цену.
Matter
Новая технология, которая использует протоколы Thread, Wi-Fi и Bluetooth. Она недавно появилась на рынке, поэтому количество совместимых с ней устройств пока невелико.
Экосистемы
Экосистема — это сеть, которая объединяет в себе все устройства и обеспечивает контроль их взаимодействия. Она может быть совместима с одним или несколькими протоколами. От экосистемы зависит удобство управления Умным Домом.
Популярные типы:
Xiaomi
Взаимодействует с ограниченным числом брендов, но за счет огромного ассортимента техники от самой компании подобрать нужные устройства для системы не составит труда. Проблема здесь в другом: некоторая техника Xiaomi создана только для Китая, поэтому подключить ее к Умному Дому в России будет сложно.
Яндекс
Сама компания производит ограниченное количество устройств, но зато сотрудничает с несколькими сотнями других брендов. Здесь все работает по командам голосового помощника Алисы.
Sber
Имеет собственную линейку умных устройств и совместима с другими производителями. Для интеграции техники в систему потребуется умный хаб Sber, который работает по протоколу Zigbee. Голосовые помощники этой экосистемы — Салют, Сбер, Джой, Афина. AtlasDesign Smart совместим с экосистемами через Zigbee — умную колонку SberBoom Home или умный хаб Sber.
Преимущества Умного Дома
- Удобство. Техника включается и отключается самостоятельно, снимая с жильцов необходимость контролировать все вручную.
- Дистанционный контроль. Просмотреть состояние любого прибора или изменить режим его работы можно в любое время при наличии доступа в интернет.
- Безопасность. Никаких протечек воды, утечек газа и открытых детьми окон — в случае опасной ситуации система автоматически отправит уведомление владельцу, а также перекроет подачу воды и газа.
- Экономия ресурсов. Электроприборы работают только тогда, когда это нужно, и потребляют минимум электроэнергии.
- Имитация присутствия. Дом не будет выглядеть пустым во время отъезда владельцев благодаря автоматической работе системы освещения и движению штор.
Разоблачаем мифы
Умный Дом — это сложно и дорого.
Неправда. Во-первых, здесь нет никаких проводов: все приборы работают через беспроводные системы связи. Во-вторых, некоторые умные устройства стоят ненамного дороже обычных, а иногда их стоимость и вовсе одинакова. В-третьих, необязательно сразу заменять всю старую технику на новую — это можно делать постепенно.
Нужно хорошо разбираться в технике и уметь программировать.
В большинстве типов экосистем все уже заранее настроено. Достаточно подключиться к Wi-Fi и добавить нужное устройство в приложение. Интерфейс таких программ интуитивно понятен и не вызывает сложностей в настройке.
Устройства Умного Дома могут взломать для слежки посторонние люди.
Экосистемы надежно защищены и при отсутствии открытого доступа не представляют риска утечки данных для владельца. Должный уровень безопасности обеспечивается сменой заводского пароля на более надежный, а также двухфакторной аутентификацией на смартфоне, управляющим Умным Домом.
