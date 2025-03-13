Продукты
ATN000153Z
ATLASDESIGN SMART 2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв., Zigbee, сх.5, L+N, 10А, мех., БЕЛЫЙ

ATLASDESIGN SMART 2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв., Zigbee, сх.5, L+N, 10А, мех., БЕЛЫЙ

Референс: ATN000153Z
Серия AtlasDesign

Умный выключатель Sber двухклавишный, белый
Оцените эстетику и комфорт умных технологий с линейкой AtlasDesign Smart. Умный выключатель Sber в белом цвете и другие устройства линейки органично встроятся в любой интерьер, так как они совместимы с устройствами и рамками Systeme Electric серии AtlasDesign из коллекций Classic, Nature, Art, Antique. Цвет и яркость LED-индикаторов можно настроить или вовсе отключить их.
Выключателем можно управлять голосом через умные устройства Sber и удалённо в приложении или веб-приложении. Можно настраивать сценарии автоматизации с выключателем и другими устройствами: умный дом будет сам включать и выключать их по голосовой команде, расписанию или сигналу одного из датчиков.
Устройство подключается к платформе Умного дома Sber по протоколу Zigbee 3.0 (потребуется умный хаб Sber или умная колонка SberBoom Home). Оно способно не только принимать сигнал, но и передавать его другим устройствам, поэтому связь между ними надёжнее. Сценарии с Zigbee-девайсами способны работать без интернета: они продолжат выполняться, даже если упадёт Wi-Fi.
Используйте умный выключатель, чтобы запускать устройства умного дома или сценарии привычным «аналоговым» способом. Например, пусть однократное нажатие включает весь свет в доме, а двукратное — выключает. Каждая клавиша поддерживает три вида нажатия. Итого можно привязать к выключателю шесть устройств умного дома или сценариев. Также он позволяет сделать из обычного фазного двигателя умный — например, для управления воротами или шторами голосом, в приложении и с помощью сценариев.
Устройство подключается с нейтралью (L + N), поэтому LED-лампы не мигают и не светятся, когда выключены. Кроме того, благодаря подключению с нейтралью минимальная мощность подключённой нагрузки не ограничена. Максимальная — 10 А / 2200 Вт.
Монтажная глубина устройства — 27 мм; его можно установить в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм. Клеммная колодка с надёжным плоским зажимом подходит для монтажа двух проводников 2,5 мм2. В комплекте монтажная крышка, чтобы защитить выключатель во время ремонтных работ.
Платформа Умного дома Sber создана в России, здесь же расположены сервера. Устройства независимы от зарубежных поставщиков и продолжат работать в любых обстоятельствах.

Питание (номинальные значения) 100–260 В, 50 Гц
Количество каналов управляния 1
Максимальный ток активной нагрузки на канал 10 А
Максимальный ток реактивной нагрузки на канал 1 А
Максимальная мощность активной нагрузки на канал 2200 Вт
Материал корпуса Пластик
Беспроводные интерфейсы Zigbee 3.0
Степень защиты корпуса IP21
Монтаж в подрозетник
Монтажная глубина   28 мм
Совместимость с рамками AtlasDesign Classic, Nature, Art, Antique
Индикатор статуса работы 2 шт
Клавиша переключения 2 шт
Тип нажатия клавиши кнопочный с самовозвратом
Кнопка для сопряжения 1 шт
Комплектация выключатель, инструкция, индивидуальная упаковка

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Глубина устройства 44
Цвет Белый
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог "Умный дом Sber"
Дата документа: 13/03/2025
Формат PDF
Размер 7.61 MB
Каталог "Умный дом Sber"
Техническая документация
Техническая документация референса ATN001053Z
Дата документа: 13/03/2025
Формат PDF
Размер 295.23 kB
Техническая документация референса ATN001053Z
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина