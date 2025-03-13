ATLASDESIGN SMART 2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв., Zigbee, сх.5, L+N, 10А, мех., БЕЛЫЙ

Умный выключатель Sber двухклавишный, белый

Оцените эстетику и комфорт умных технологий с линейкой AtlasDesign Smart. Умный выключатель Sber в белом цвете и другие устройства линейки органично встроятся в любой интерьер, так как они совместимы с устройствами и рамками Systeme Electric серии AtlasDesign из коллекций Classic, Nature, Art, Antique. Цвет и яркость LED-индикаторов можно настроить или вовсе отключить их.

Выключателем можно управлять голосом через умные устройства Sber и удалённо в приложении или веб-приложении. Можно настраивать сценарии автоматизации с выключателем и другими устройствами: умный дом будет сам включать и выключать их по голосовой команде, расписанию или сигналу одного из датчиков.

Устройство подключается к платформе Умного дома Sber по протоколу Zigbee 3.0 (потребуется умный хаб Sber или умная колонка SberBoom Home). Оно способно не только принимать сигнал, но и передавать его другим устройствам, поэтому связь между ними надёжнее. Сценарии с Zigbee-девайсами способны работать без интернета: они продолжат выполняться, даже если упадёт Wi-Fi.

Используйте умный выключатель, чтобы запускать устройства умного дома или сценарии привычным «аналоговым» способом. Например, пусть однократное нажатие включает весь свет в доме, а двукратное — выключает. Каждая клавиша поддерживает три вида нажатия. Итого можно привязать к выключателю шесть устройств умного дома или сценариев. Также он позволяет сделать из обычного фазного двигателя умный — например, для управления воротами или шторами голосом, в приложении и с помощью сценариев.

Устройство подключается с нейтралью (L + N), поэтому LED-лампы не мигают и не светятся, когда выключены. Кроме того, благодаря подключению с нейтралью минимальная мощность подключённой нагрузки не ограничена. Максимальная — 10 А / 2200 Вт.

Монтажная глубина устройства — 27 мм; его можно установить в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм. Клеммная колодка с надёжным плоским зажимом подходит для монтажа двух проводников 2,5 мм2. В комплекте монтажная крышка, чтобы защитить выключатель во время ремонтных работ.

Платформа Умного дома Sber создана в России, здесь же расположены сервера. Устройства независимы от зарубежных поставщиков и продолжат работать в любых обстоятельствах.



Питание (номинальные значения) 100–260 В, 50 Гц

Количество каналов управляния 1

Максимальный ток активной нагрузки на канал 10 А

Максимальный ток реактивной нагрузки на канал 1 А

Максимальная мощность активной нагрузки на канал 2200 Вт

Материал корпуса Пластик

Беспроводные интерфейсы Zigbee 3.0

Степень защиты корпуса IP21

Монтаж в подрозетник

Монтажная глубина 28 мм

Совместимость с рамками AtlasDesign Classic, Nature, Art, Antique

Индикатор статуса работы 2 шт

Клавиша переключения 2 шт

Тип нажатия клавиши кнопочный с самовозвратом

Кнопка для сопряжения 1 шт

Комплектация выключатель, инструкция, индивидуальная упаковка