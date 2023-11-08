ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
Референс: ATN353201
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет дерево бамбук) 1-постовая. - Рамки из натурального бамбука хорошо подойдут ценителям комфорта и приверженцам эко-подхода к жизни. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Тип продукта 1-gang frame
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Серия продукта AtlasDesign
Цветовой оттенок bamboo
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины дерево
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718488
|8.54
|8.54
|1.11
|см.
|60
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606481718485
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.034
|кг.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|23606481718482
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|2.44
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.04 кг
Ширина 85.4 мм
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Тип документа
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