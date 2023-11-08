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ATN353201
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN353201
ATN353201
ATN353201

ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК

Референс: ATN353201
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет дерево бамбук) 1-постовая. - Рамки из натурального бамбука хорошо подойдут ценителям комфорта и приверженцам эко-подхода к жизни. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Тип продукта 1-gang frame
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Серия продукта AtlasDesign
Цветовой оттенок bamboo
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины дерево
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817184888.548.541.11 см. 60г.
BB1
215шт.1360648171848537.218.610.6 см. 1.034кг.
CAR
330шт.2360648171848238.438.412.1 см. 2.44кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.04 кг
Ширина 85.4 мм
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
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