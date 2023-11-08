ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ЛОТОС
Референс: ATN001311
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024439
|4
|7.1
|7.1
|см.
|0.068
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesignВыключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
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