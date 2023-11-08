ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ЛОТОС
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ЛОТОС
Референс: ATN001301
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024194
|1.1
|8.3
|8.3
|см.
|0.018
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Рамки серии AtlasDesignРамки серии AtlasDesign
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Формат PDF
Размер 324.47 kB
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