ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ЛОТОС
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ЛОТОС
Референс: ATN001335
Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете ЛОТОС Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201025078
|5.2
|7.2
|9.6
|см.
|0.08
|кг.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|4690201025085
|8.9
|19.5
|23.2
|см.
|0.738
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|14690201025082
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|1.66
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|167.355
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Термостат серии AtlasDesignТермостат серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 650.69 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482890UZ.SMT.01.0026.75482890
Формат PDF
Размер 474.58 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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