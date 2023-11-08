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ATN330104
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330104
ATN330104

ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ

Референс: ATN330104
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет белое матовое стекло) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Для любителей интересных, но не вызывающих решений: матовое стекло стильно оттенит интерьер помещения. Благодаря матовой текстуре к рамке приятно прикоснуться. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Количество мест 4-постовая horizontal/vertical
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта 4-gang frame
Режим фиксации 4 точки крепления
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171835829.878.51.11 см. 150г.
BB1
26шт.1360648171835537.218.610.6 см. 1.044кг.
CAR
312шт.2360648171835238.438.412.1 см. 2.46кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 293.7 мм
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
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