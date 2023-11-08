Продукты
ATN001323
ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ЛОТОС
ATN001323
ATN001323

ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ЛОТОС

Референс: ATN001323
Линейка AtlasDesign

Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет ЛОТОС) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Кнопка поворотная/поворотно-нажимная (роторная)
Цвет Белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010246754.67.17.1 см. 0.086кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 392.94 kB
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Срок действия: 02/06/2022 - 01/06/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.62811_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 19/05/2022 - 18/05/2027
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.62811_22
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