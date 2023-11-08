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ATN001302
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN001302
ATN001302

ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС

Референс: ATN001302
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС двухместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010242311.310.523.5 см. 0.03кг.
BAG
25шт.46902010242488.99.223 см. 0.209кг.
CAR
320шт.1469020102424510.624.240.4 см. 1.019кг.
P12
41800шт.110.480120 см. 109.623кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
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