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ATN330101
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330101
ATN330101
ATN330101
ATN330101

ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ

Референс: ATN330101
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет белое матовое стекло) 1-постовая. - Для любителей интересных, но не вызывающих решений: матовое стекло стильно оттенит интерьер помещения. Благодаря матовой текстуре к рамке приятно прикоснуться. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок белый
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817183278.548.541.11 см. 52г.
BB1
215шт.1360648171832437.218.610.6 см. 914г.
CAR
330шт.2360648171832138.438.412.1 см. 2.2кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.032 кг
Ширина 85.4 мм
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
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