ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
Референс: ATN330105
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет белое матовое стекло) 5-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Для любителей интересных, но не вызывающих решений: матовое стекло стильно оттенит интерьер помещения. Благодаря матовой текстуре к рамке приятно прикоснуться. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 369 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая horizontal/vertical
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок белый
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.123 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201020615
|36.98
|8.5
|8.5
|см.
|183.08
|г.
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