ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
Референс: ATN320601
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет стекло мокко) 1-постовая. - Стильные цвета AtlasDesign вышли на новый уровень: рамка не только прекрасно впишется в интерьер, но и выгодно его подчеркнет. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Коричневый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Цветовой оттенок mocha
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта 1-gang frame
Дополнительные характеристики
Материал ABS + glass: frame
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718242
|8.54
|8.54
|1.11
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606481718249
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.372
|кг.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|23606481718246
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|3.12
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.061 кг
Ширина 85.4 мм
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Тип документа
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