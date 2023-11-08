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ATN320601
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
ATN320601
ATN320601
ATN320601

ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО

Референс: ATN320601
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет стекло мокко) 1-постовая. - Стильные цвета AtlasDesign вышли на новый уровень: рамка не только прекрасно впишется в интерьер, но и выгодно его подчеркнет. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Коричневый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Цветовой оттенок mocha
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта 1-gang frame
Дополнительные характеристики
Материал ABS + glass: frame
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817182428.548.541.11 см. 82г.
BB1
215шт.1360648171824937.218.610.6 см. 1.372кг.
CAR
330шт.2360648171824638.438.412.1 см. 3.12кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.061 кг
Ширина 85.4 мм
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